Блогер @momomo_us опубликовал единственный фрагмент из журнала таможни, который судя по всему, относился к каким-то будущим процессорам, а в ответ @harukaze5719 отметил, что там было еще много интересных записей.

Тут же в журнале мы видим немало любопытных списков. "STRIX128W" явно относится к будущим процессорам AMD Strix, а "Fire Range" - это название преемника Dragon Range, высокопроизводительной платформы AMD обеспечивающей до 16 ядер в форм-факторе ноутбука. Не совсем понятно, что означает "STRIX128W", но мы подозреваем, что это "стандартные" процессоры Strix Point со 128-битной шиной памяти.

реклама

В ответ @momomo_us решил опубликовать еще больше фрагментов из журналов таможни - практически каждый список, включающий микропроцессоры. Ниже мы видим список прототипов шестиядерных 105-ваттных процессоров Granite Ridge, а также неподвержденных 8-ядерных 170-ваттных деталей, которые вероятно также являются Granite Ridge. Эти чипы являются прототипами того, что в конечном итоге станет настольными процессорами Zen 5. Интересно отметить, что они имеют разные степпинги: 6-ядерные процессоры имеют маркировку A0, а 8-ядерные - B0.

Что касается изображения, первоначально опубликованного @momomo_us, то "BRH" похоже является аббревиатурой "Breithorn", внутреннего кодового названия AMD связанного с будущими процессорами EPYC Turin, использующими ядра процессора Zen 5. Источник информации опубликовал очень много записей об этих чипах, что может означать, что по крайней мере некоторые из этих процессоров не являются прототипами или тестовыми пакетами, а представляют собой ранние образцы окончательных чипов, которые AMD скорее всего протестирует перед отправкой своим партнерам для проверки и валидации.

До сих пор AMD мало сообщала о своих процессорах Zen 5. Компания не подтвердила дату выпуска или даже окно выпуска новых чипов. Мы знаем, что как мобильные, так и настольная варианты, скорее всего будут иметь 16 ядер и те же TDP 105 Вт и 170 Вт, что и существующие процессоры Ryzen 7000. Это имеет смысл, учитывая, что они должны вставляться в одни и те же материнские платы. APU Zen 5 будут иметь графику RDNA 3.5 или RDNA 4, тогда как процессоры для настольных ПК вероятно по-прежнему будут использовать ту же интегрированную графику RDNA 2 с одним WGP, что и в серии Ryzen 7000.