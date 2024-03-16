Чтобы помочь в охлаждении Core i9-14900KS, компания Maingear предлагает опцию скальпирования для некоторых своих настольных компьютерах во время их настройки.

Core i9-14900KS - это 24-ядерный/32-поточный процессор с 8 ядрами P с тактовой частотой до 6,2 ГГц, 16 ядрами E с максимальной частотой 4,6 ГГц и 36 МБ кэш-памяти третьего уровня. Как и в случае с предыдущими моделями "Special Edition" в линейке Intel, 14900KS является лучшим из лучших, который был проверен для работы в диапазоне более высокой частоте на 200 МГц выше, чем у Core i9-14900K/KF.

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Компания Maingear предлагает Core i9-14900KS в большинстве своих индивидуальных сборок, включая настольный компьютер MG-1, North (на основе корпуса North XL от Fractal Design), Rush, Apex Rush и серии рабочих станций.

Конечно предложение топового процессора не является чем-то уникальным. Однако за дополнительную плату Maingear лишает Core i9-14900KS встроенного теплоотвода (IHS) для повышения эффективности охлаждения — это позволяет кулеру иметь в прямой контакт с кристаллом процессора.

Скальпирование - рискованная процедура в сфере сборки. Несмотря на то, что существуют инструменты и комплекты, которые делают его безопаснее, чем раньше, снятие IHS - это не то же самое, как снятие охлаждающего кожуха с видеокарты или замена кулера на процессоре. Одно неверное движение, и ваш чип перегреется.

Данная процедура также аннулирует гарантию Intel. Это следует учитывать в долгосрочной перспективе, хотя компания Maingear предлагает ту же стандартную годовую гарантию и пожизненную поддержку для своего варианта процессора.

Стоит ли оно своих денег, вам придется решить самостоятельно. Например, если посмотреть на настраиваемую серию North, то обновление базового Core i5-14400F до Core i9-14900KS стоит 645 долларов.

Интересно, что возможность продлить базовую гарантию с 1 года до 2 или 3 лет исчезает при выборе процессора со скальпированием. Об этом следует помнить, хотя приятно, что Maingear сохраняет стандартную гарантию в неизменном виде, что дает покупателям достаточно времени для стресс-тестирования и проверки работоспособности модифицированного чипа.

Заинтересованные покупатели могут зайти на сайт Maingear и настроить компьютер Core i9-14900KS с модифицированным процессором прямо сейчас.