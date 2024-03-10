Похоже, что топовые модели Blackwell будут использовать 384-битный интерфейс памяти.

Последний твит похоже указывает на то, что конфигурация интерфейса памяти потребительских графических процессоров Blackwell будет аналогична конфигурации потребительских графических процессоров Ada Lovelace. Это означает, что мы рассматриваем 384-битную шину в топовом сегменте, 256-битную шину в старшей модели x80, а затем последовательно более узкие шины в младших картах.

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Хотя это может быть не так страшно, как кажется. Ожидается, что потребительские графические процессоры Blackwell будут поставляться с памятью GDDR7, тактовая частота которой может достигать 32 Гбит/с. Это приведет к гигантскому увеличению пропускной способности памяти. Даже скромная 128-битная шина могла обеспечить пропускную способность памяти около 512 ГБ/с. Это та же полоса пропускания, что и у Radeon RX 6800 XT. Конечно пропускная способность все равно меньше, чем у одной из обновленных карт RTX 3060 Ti, которая имеет скорость 608 ГБ/с благодаря памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и широкой 256-битной шине памяти.

Если вас интересует номенклатура "GB20x", использованная в твите kopite7kimi, то предполагается, что потребительские графические процессоры Blackwell будут второй ревизией архитектуры, поскольку первоочередной задачей Blackwell будет обновление графических процессоров Hopper, которыми NVIDIA в настоящее время не может нарадоваться.