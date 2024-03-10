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Последний твит похоже указывает на то, что конфигурация интерфейса памяти потребительских графических процессоров Blackwell будет аналогична конфигурации потребительских графических процессоров Ada Lovelace. Это означает, что мы рассматриваем 384-битную шину в топовом сегменте, 256-битную шину в старшей модели x80, а затем последовательно более узкие шины в младших картах.
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Хотя это может быть не так страшно, как кажется. Ожидается, что потребительские графические процессоры Blackwell будут поставляться с памятью GDDR7, тактовая частота которой может достигать 32 Гбит/с. Это приведет к гигантскому увеличению пропускной способности памяти. Даже скромная 128-битная шина могла обеспечить пропускную способность памяти около 512 ГБ/с. Это та же полоса пропускания, что и у Radeon RX 6800 XT. Конечно пропускная способность все равно меньше, чем у одной из обновленных карт RTX 3060 Ti, которая имеет скорость 608 ГБ/с благодаря памяти GDDR6X со скоростью 19 Гбит/с и широкой 256-битной шине памяти.
Если вас интересует номенклатура "GB20x", использованная в твите kopite7kimi, то предполагается, что потребительские графические процессоры Blackwell будут второй ревизией архитектуры, поскольку первоочередной задачей Blackwell будет обновление графических процессоров Hopper, которыми NVIDIA в настоящее время не может нарадоваться.