Maingear, производитель эксклюзивных ПК для игр и создания контента (и всего остального), выпускает обновленную версию своих настольных компьютеров серии North.

Как следует из названия, North XL - это увеличенная версия популярного шасси North. Он имеет тот же стильный дизайн с деревянными планками на передней панели, боковой панелью из закаленного стекла и латунной окантовкой передних портов ввода-вывода. Однако версия XL более просторна, чтобы лучше вместить современные громоздкие видеокарты и обеспечить больше возможностей охлаждения.

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"Новая серия North представляет собой значительную эволюцию в линейке Maingear и включает в себя совершенно новое шасси Fractal North XL. Это более крупное шасси обеспечивает повышенную совместимость с более крупными графическими процессорами, обеспечивая Maingear большую гибкость для оснащения систем новейшими графическими процессорами NVIDIA RTX 40-й серии для непревзойденного удовольствия от игр, одновременно предоставляя клиентам серии Maingear North XL большую гибкость для обновлений в будущем", - сообщает Maingear.

Что касается охлаждения, Maingear заявляет, что больший корпус позволяет установить систему жидкостного охлаждения диаметром 280 или 360 мм в верхней части корпуса, "а также обеспечивает будущую совместимость с системами охлаждения диаметром 420 мм в передней части корпуса."

Maingear предлагает семь предварительно настроенных конфигураций, включая Silver (1399 долларов), Gold (1499 долларов), Platinum (1949 долларов), Ruby (2199 долларов), Diamond (2649 долларов), Legendary (3149 долларов) и Ultimate (4199 долларов ). Каждая конфигурация выше Sliver имеет опцию "Boost", которая удваивает объем оперативной памяти и хранилища за дополнительную плату.

Самая дешевая конфигурация - Silver - включает процессор Intel Core i5-14400F (10C/16T), воздушный кулер Cooler Master Hyper 212 Black, материнскую плату MSI Pro B660M-A WiFi, видеокарту GeForce RTX 4060 (8 ГБ GDDR6), 16 ГБ Оперативная память DDR4-3600 с RGB-подсветкой, твердотельный накопитель PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ, блок питания мощностью 650 Вт и множество других мелочей.

На другом конце спектра находится конфигурация Ultimate, состоящая из процессора Intel Core i9-14900K, универсального жидкостного охладителя Maingear Epic 360 мм, материнской платы ASRock Phantom Gaming Z790 Nova, графики GeForce RTX 4090 (24 ГБ GDDR6X), 32 ГБ оперативной памяти DDR5-6000 с RGB-подсветкой, твердотельного накопителя PCIe 4.0 емкостью 2 ТБ и блока питания мощностью 1200 Вт. Опция Boost стоит дополнительно 350 долларов и дает вам 64 ГБ ОЗУ и твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ.

Maingear также использует недавно представленные графические процессоры NVIDIA серии GeForce RTX 40 Super, а именно в конфигурациях Ruby (GeForce RTX 4070 Super), Diamond (GeForce RTX 4070 Ti Super) и Legendary (GeForce RTX 4080 Super).