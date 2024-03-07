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Niko4123
Arctic представляет бюджетные воздушные кулеры Freezer 36 по цене от 25 долларов
Помимо агрессивной цены, Arctic заявляет о "значительно увеличенной производительности" как по сравнению с конкурентами, так и по сравнению с собственной серией Freezer 35 предыдущего поколения, а также простотой установки.

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Частично последнее утверждение связано с использованием улучшенной системы крепления вентилятора. Вентиляторы защелкиваются с обеих сторон кулера, что устраняет необходимость в зажимах для вентиляторов. В зависимости от вашего шасси, может быть проще сначала установить кулер, а затем зафиксировать вентилятор(ы) на месте. По данным компании Arctic, серия Freezer 36 совместима с большинством 120-мм вентиляторов.

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Это кулеры башенного типа размером 104 (Д) x 126 (Ш) x 159 (В) мм и весом 890 г. Они также оснащены четырьмя медными тепловыми трубками диаметром 6 мм и парой вентиляторов с PWM.

Cогласно собственным тестам и заявлениям компании Arctic, новые кулеры охлаждают примерно на 10,6 % лучше, чем модели Freezer 35, более чем на 12 % лучше, чем Dark Rock Pro 4 от BeQuiet!, и примерно на 5% лучше, чем Freezer 34 eSpoprts Duo (среди других сравнений, как видно на графике выше). Это сравнение основано на выполнении теста Prime 95 (Small FFT) на процессоре Intel Core i7-13900KF.

Что касается совместимости, кулеры работают с сокетами AMD AM4 и AM5, а также с сокетами Intel LGA1700 текущего поколения и LGA1851 следующего поколения, которые поступят вместе с Arrow Lake. Кроме того, Arctic рекламирует запатентованную контактную рамку, которая по ее словам, не деформирует процессоры Intel.


Arctic утверждает, что его рамка "значительно" снижает механическую нагрузку на процессор, минимизируя нагрузку как на процессор, так и на материнскую плату.

Arctic предлагает несколько вариантов серии Freezer 36, все по привлекательным ценам. Компания заявляет, что эти "специальные цены" созданы в честь ее 23-летия. Вот их предложения на Amazon (слева направо на изображении выше):

Arctic Freezer 36: 25,40 долларов

Arctic Freezer 36 A-RGB (черный): 33,10 доллара

Arctic Freezer 36 (черный): 28,48 долларов

Arctic Freezer 36 A-RGB (белый): 33,87 доллара

Arctic Freezer 36 CO: 27,71 доллара

"CO" означает непрерывную работу. В этом варианте используются вентиляторы с двойными японскими шарикоподшипниками, которые "особенно долговечны и устойчивы к внешним воздействиям, таким как тепло, пыль и вибрация". На все кулеры Freezer 36 предположительно распространяется стандартная 6-летняя гарантия Arctic.

#arctic #freezer 36
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Arctic представила серию из пяти воздушных кулеров Freezer 36 с комплектной рамкой для Intel
ARCTIC выпустила новую серию процессорных кулеров Freezer 36
Arctic выпустила процессорные кулеры Liquid Freezer III AIO
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