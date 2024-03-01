который защищает от программ-вымогателей и повышает безопасность хранения данных

В сети существует бесчисленное множество вариантов программ-вымогателей, но все они используют одну и ту же базовую схему. После установки в системе вредоносное ПО шифрует некоторые или все файлы, хранящиеся в системе. Затем оно отправляет пользователю сообщение о выкупе, обещая разблокировать эти файлы за плату, которая обычно выплачивается в криптовалюте. Иногда это сообщение является блефом, и файлы остаются заблокированными навсегда, но уплата выкупа иногда позволяет жертвам разблокировать свои файлы. Эта неопределенность не помешала некоторым предприятиям раскошелиться на виртуальные деньги.

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Новая функция безопасности IBM встроена в высокоскоростные модули FlashCore емкостью от 4,8 ТБ до 38,4 ТБ. Эти накопители имеют стандартный форм-фактор 2,5-дюймового SSD, но устанавливаются только в серверы компании FlashSystem. IBM заявляет, что новые модули FlashCore четвертого поколения имеют встроенные датчики искусственного интеллекта, которые могут анализировать все данные ввода-вывода в режиме реального времени, что позволяет обнаруживать несанкционированные запросы на шифрование.

Это потенциальный переломный момент для корпоративной безопасности, если эта технология будет работать так, как рекламируется. Большинство вредоносных программ могут быть развернуты в скомпрометированной системе в мгновение ока, но шифрование требует времени. Для больших разделов хранения, как и следовало ожидать в IBM FlashSystem, блокировка всех данных может занять несколько часов. Storage Defender теоретически может вмешаться и остановить атаку до того, как какие-либо важные данные станут недоступными. По словам IBM, Storage Defender уменьшает "радиус нарушения безопасности".

Эта технология в настоящее время нацелена на предприятия, у которых есть бюджет, чтобы себе это позволить. Например такая машина, как FlashSystem 5200, считается решением хранения начального уровня для предприятия, но даже с минимальным объемом хранилища она стоит около 30 000 долларов. Конечно, программы-вымогатели преследуют не только бизнес-пользователей, но потребуется время, чтобы такая технология дошла до потребительского оборудования. Однако с ростом распространенности ИИ это вероятно всего лишь вопрос времени. Тем не менее, пока вы не купите диск, защищенный от программ-вымогателей, постарайтесь оставаться в безопасности.