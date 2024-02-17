Похоже, что этот 32-дюймовый OLED-экран не предназначен для использования в качестве традиционного экрана. Он выглядит скорее как дополнение к эстетике самого стола, подобно тому, как RGB украшает типичную сборку ПК.

Этот стол явно предназначен для сложной индивидуальной сборки с водяным охлаждением, поддерживающей множество вентиляторов и мест крепления радиатора. К радости любителей индивидуального дизайна, в него поместятся несколько радиаторов 360 и 280 мм. Сам графический процессор с воздушным или водяным охлаждением имеет специальный кронштейн для его горизонтального крепления. Соображения о воздушном потоке будут здесь ключевыми для правильной теплоотдачи, поскольку это не типичный корпус ПК и следовательно, он имеет еще несколько препятствий, таких как само стекло.

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Хотя стол Lian-Li DK-07 в настоящее время является прототипом, существует несколько его потенциальных вариантов, которые могут появиться на свет. Отсутствие OLED-экрана вполне возможно поможет снизить цену на этот продукт.

В столе имеется подстаканник, который может охлаждать или подогревать напитки по вкусу пользователя. Хотя это может показаться немного чрезмерным в таком столе премиум-класса, но это незначительное улучшение помогает оправдать цену на этот продукт.

USB-концентратор, который выдвигается из стола, имеет несколько портов для зарядки, а также опору для кронштейна для монитора в задней части стола.



Самая важная функция стола Lian-Li DK-07 - регулировка по высоте одним нажатием кнопки.