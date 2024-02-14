Теперь у нас есть первые детальные подробности о процессорах AMD Zen 5 благодаря патчу, представленному в GNU Compiler Collection, или GCC.

Многие люди будут говорить об актуальности семейства языков C в целом и GCC в частности, но факт остается фактом: они по-прежнему лежат в основе Linux. Естественно AMD должна убедиться, что GCC понимает Zen 5, чтобы добиться максимальной производительности своих новых процессоров.

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Список возможностей из патча GCC.

Новый патч добавляет поддержку "-march=znver5", что означает, что компилятор может использовать Zen 5 в качестве микроархитектуры. Как говорит Майкл Ларабель из Phoronix, наиболее примечательной частью патча является то, что он перечисляет возможности "znver5", включая все расширения набора команд x86, которые он поддерживает. Это подтверждает, что в Zen 5 будет добавлена поддержка AVXVNNI, MOVDIRI, MOVDIR64B, AVX512VP2INTERSECT и PREFETCHI.

AVXVNNI - это некоторые из инструкций нейронной сети AVX-512, которые Intel назвала "DLBoost". Между тем, VP2INTERSECT, возможно является одной из самых полезных инструкций в расширении AVX-512 ISA, способной быстро ускорять такие операции, как поиск в базе данных или вычисления трассировки лучей.

На форумах Anandtech участник Bigos покопался в патче и выяснил еще несколько важных деталей об архитектуре Zen 5. По сравнению с Zen 4, Zen 5, очевидно будет иметь на 50% больше каналов ALU, дополнительный канал AGU, вдвое больше каналов хранения данных с плавающей запятой и значительно расширенные возможности для всех функциональных блоков процессора.

Эти изменения в архитектуре должны улучшить производительность на такт и придать некоторую достоверность слухам о значительном увеличении пропускной способности инструкций за такт (IPC) в Zen 5. Однако мы по-прежнему сомневаемся в заявлении об улучшении "30% IPC". Об этом говорили многие, в том числе RedGamingTech. Мы ожидаем чего-то похожего на собственные прогнозы AMD. Вероятно это больше похоже на увеличение однопоточного IPC на 10-15%, возможно в некоторых крайних случаях будет тенденция к увеличению.

Если AMD сможет поддерживать те же тактовые частоты, что и процессоры Ryzen 7000 текущего поколения, на своих процессорах следующего поколения, это все равно будет солидным приростом. Мы с нетерпением ждем процессоров AMD Zen 5, которые как ожидается, появятся позднее в этом году.