Помимо всех стандартных последствий внедрения ИИ: уменьшения числа рабочих мест и опасений по поводу его ответственного использования, ИИ также создает нагрузку на энергетическую инфраструктуру вокруг Соединенных Штатов.

В недавнем отчете Bloomberg подробно описывается небольшой участок северной Вирджинии, который называют "переулком центров обработки данных", где в эпоху искусственного интеллекта наблюдается ощутимый рост. Этот рост вызвал значительную нагрузку на местную энергосистему, что вынудило энергетическую компанию временно приостановить подключение новых центров обработки данных в 2022 году. Конечно эта проблема сохраняется, но не без доли любопытных решений, таких как рассмотрение вопроса о разрешении центрам обработки данных запускать дизель-генераторы во время перебоев с электроэнергией.

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Однако эта проблема с электроэнергией не ограничивается Вирджинией, она наблюдается по всей территории Соединенных Штатов. Ожидается, что центры обработки данных утроят энергопотребление по сравнению с уровнем 2022 года, до 390 тераватт-часов. Чтобы справиться с этим надвигающимся всплеском, энергетические компании "пересматривают планы по консервации электростанций, сжигающих ископаемое топливо, в то время как некоторые из них обратились к регулирующим органам с просьбой разрешить строительство новых газовых электростанций". Хотя это несовершенное решение, оно предотвратит возможные отключения электроэнергии или отключения электроэнергии по всей стране по мере увеличения потребностей в электроэнергии.

На Всемирном экономическом форуме на прошлой неделе исполнительный директор OpenAI и представитель ChatGPT Сэм Альтман сказал: "Нам действительно нужно гораздо больше энергии в мире, чем мы думали, что нам нужно раньше", и что "мы до сих пор не оценили энергетические потребности этой технологии". Это учитывает потребности ИИ в энергии, а также необходимость учитывать растущее количество электромобилей.

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Соединенным Штатам нужно больше энергии, и хотя возврат к угольной энергетике является решением, оно не является оптимальным. Возможно вместо того, чтобы полностью заниматься производством кремния, Альтману следует сделать некоторые ставки на возобновляемые источники энергии, в том числе ядерную, поскольку более мощная выработка чистой энергии станет необходимостью задолго до того, как большему количеству людей понадобится больше технологий. Трудно использовать новое модное устройство, если у вас нет источника питания, чтобы поддерживать его включенным.