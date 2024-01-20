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Niko4123
Цена NVIDIA RTX 4070 Super упала ниже MSRP через несколько дней после запуска из-за плохих продаж
Новейшую видеокарту NVIDIA теперь можно приобрести по ценам до 5 % ниже официальной рекомендованной розничной цены в нескольких европейских магазинах.

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GeForce RTX 4070 Super уже начала обесцениваться всего через несколько дней после запуска.  В Австрии, где карта была выпущен по цене 649 евро, ее можно купить за 629 евро, тогда как в Польше цена продажи упала с 682 евро до 648 евро в течение недели после выпуска.

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Тем временем ритейлеры, ориентированные на энтузиастов, такие как Microcenter и Mindfactory, продают большое количество единиц продукции, требуя снижения цен. В немецком мегамагазине RTX 4070 Super было продано 240 единиц в день запуска, что сделало его самым успешным релизом после 4070 Ti и 4070. В Microcenter RTX 4070 Super в настоящее время доминирует в чарте бестселлеров, занимая второе, третье, четвертое и шестое место.

Согласно Moore’s Law is Dead, RTX 4070 Super продавалась лучше, чем 4080, но недостаточно хорошо, чтобы оправдать ожидания. Более того, как отмечалось на днях варианты Founders Edition работают примерно так же, как и усовершенствованные варианты, что делает их излишними. Некоторые ритейлеры также утверждают, что продажи RTX 4070 Super в первый день были хуже, чем у 4080, но учитывая приведенные выше цифры, это звучит немного надуманно.

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Большая часть критики в адрес 4070 Super направлена против буфера памяти объемом 12 ГБ. AMD готовится выпустить RX 7600 XT с 16 ГБ видеопамяти (по цене 329 долларов), а стоимость RX 7900 XT 20 ГБ упала до 709 долларов. GeForce RTX 4070 Ti Super поступит в продажу 23 января с 16 ГБ памяти и производительностью уровня RTX 4080.

#nvidia rtx 4070 super
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