При этом цена Aorus на 100 долларов выше, чем у Founders Edition.

NVIDIA оценивают GeForce RTX 4070 Super ниже отметки в 600 долларов. Тем не менее, варианты партнеров по плате стоят от 600 до 649 долларов, а топовая версия - до 699 долларов. Gigabyte RTX 4070 Super Aorus Master - один из таких флагманов. Он имеет более высокую тактовую частоту и гораздо более высокий предел мощности.

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В то время как GeForce RTX 4070 Super Founders Edition имеет тактовую частоту разгона 2475 МГц, Aorus Master сразу же повышает частоту до 2655 МГц. Кроме того, максимальная мощность карты Gigabyte составляет 350 Вт по сравнению с 240 Вт у FE и большинства других вариантов.

Увеличенный предел мощности позволяет Aorus Master ускоряться разгонятся сильнее и на более продолжительное время (если его температура остается в допустимых пределах). Однако производительность достигнутая благодаря такому огромному запасу мощности составляет лишь 5%, поскольку это относительная разница между RTX 4070 Super FE и Aorus Master.

В тесте Gigabyte RTX 4070 Super Aorus Master показала среднюю тактовую частоту графического процессора 2944 МГц после разгона, что всего на 69 МГц выше, чем у Founders Edition. Неудивительно, что этот малый прирост дает очень слабое преимущество в 4 кадра в секунду или 5% по сравнению с эталонной моделью.

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Это наблюдение подчеркивает слабое преимущество дорогих видеокарт с заводским разгоном, которые рекламируют значительно более высокие рабочие частоты, но в большинстве случаев обеспечивают незначительный выигрыш.