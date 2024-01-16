AM02 выполнен в стиле Nintendo NES с откидной крышкой, под которой спрятаны пару портов USB 3, разъем USB Type-C и разъем для наушников 3,5 мм. Он также имеет 4-дюймовый сенсорный экран снаружи, который можно настроить для отображения времени или любого другого изображения.

Как и следовало ожидать он оснащен значительно обновленным внутренним оборудованием по сравнению с AM01. Вместо Ryzen 7 5700U на базе Lucienne в AM02 установлен процессор Ryzen 7 7840HS текущего поколения. Этот чип имеет восемь ядер процессора Zen 4 и графический процессор RDNA 3 с шестью WGP. В сочетании с быстрой памятью DDR5 он определенно может предложить игровой процесс дискретного класса, что делает AM02 гораздо более привлекательным в качестве игровой системы. Внутри также имеется процессор Ryzen AI NPU на базе XDNA.

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На самом деле Ayaneo не раскрыла много других подробностей об AM02, но в оригинальном трейлере Ayaneo REMAKE мы видели довольно четкий вид системы сзади, который указывает на то, что она может поставляться с парой Ethernet-соединений RJ-45. Если да, то это может сделать его потрясающим домашним шлюзом или серверной системой. Он также выглядит значительно короче по высоте по сравнению с AM01 и может использовать разъем USB-C для питания вместо заглушки младшей системы.

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Что касается AM01, Ayaneo сообщает нам, что APU номинальной мощностью 15 Вт можно разблокировать до 54 Вт, если вы снабдите систему собственным 100-ваттным блоком питания. Журналистам не удалось протестировать эту функциональность, хотя они смогли увеличить его мощность до 35 Вт, радикально улучшив производительность в играх. Если AM02 сможет разблокировать Ryzen 7 7840HS до мощности 54 Вт или даже выше, он может предложить скорость аналогичную одному из будущих APU Ryzen 8000G Hawk Point.