Мы начинаем видеть реальные цены на кастомные и разгоночные модели графических процессоров, которые достигают популярных ритейлеров.

Мы знаем, что базовый MSRP составляет $ 599 для Geforce RTX 4070 Super, 799 долларов США для GeForce RTX 4070 Ti Super и 999 долларов за модифицированные модели GeForce RTX 4080.

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Geforce RTX 4080 Super известен значительным снижением цены от MSRP 1199 долларов до MSRP на 999 долларов по сравнению с его предшественником. На Best Buy предлагается NVIDIA Founders Super по рекомендованой цене $ 999 для Super GeForce RTX 4080. Кастомный MSI Geforce RTX 4080 Super 16GB Ventus 3X OC предлагается за 1 099,99 долларов.

Похоже, что цены остаются как можно ближе к MSRP для первых продаж, хотя мы ожидаем, что такие модели, как линейка Asus Rog Strix, будут более дорогими на старте.

Geforce RTX 4070 Super, который вероятно будет хитом продаж из-за более доступной цены, найден на розничном сайте по цене 599 долларов для SKU Founders Edition.

Наконец Best Buy имеет несколько GeForce RTX 4070 TI Super GPU, но в настоящее время кажется, что вариант Gigabyte $ 849,99 является самым дешевым. Мы ожидаем увидеть варианты с ценой в размере 799 долларов.

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В настоящее время у геймеров есть довольно хороший выбор. В то время как AMD еще не выпустил ответ для противодействия этим новым GeForce RTX 40 Super GPU, ценообразование существующих продуктов Radeon должно получить снижение цен, чтобы оставаться конкурентоспособными.