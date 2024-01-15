После выставки CES 2024 доступность мобильных графических процессоров AMD RDNA 3 не улучшилась, а ухудшилась. Даже OEM-производители, которые их поддерживали, больше не поддерживают их.

На выставке CES 2024 были представлены много ноутбуков Meteor Lake. Большинство из них работали в паре с мобильными графическими процессорами серии GeForce RTX 40, а остальные использовали Arc iGPU. Было несколько серий Ryzen 8000 "U" и "H", но учитывая, что Hawk Point - это простой ребрендинг, они не особо заманчивы. Нам бы хотелось увидеть линейку мобильных графических процессоров Radeon RX 7000M. AMD выпустила пять мобильных графических процессоров RDNA 3, включая Radeon RX 7700S, 7600S, 7600M, 7600M XT и 7900M.

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К сожалению, на выставке CES в этом году не было ни одного ноутбука с Radeon RX 7000. Единственные заметные разработки 2023 года с dGPU RDNA 3 включают TUF Gaming A16 и Dell Alienware m16 R1 с RX 7600M XT. Недавно появились Radeon RX 7900M с m18 R1, но их доступность остается скудной.

Ноутбуки Alienware m16 R2 и m18 R2 этого года используют исключительно графический процессор серии GeForce RTX 40, прекращая выпуск последних доступных моделей Radeon.

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У процессоров Ryzen HX более высокого класса дела обстоят не намного лучше (несмотря на то, что они являются лучшими мобильными чипами, чем их конкуренты Intel). Ryzen 9 7945HX3D, самый быстрый мобильный игровой процессор, по-прежнему ограничен ASUS ROG Strix Scar 17. Он не только существенно быстрее, чем любой другой чип Intel, но и потребляет вдвое меньше энергии.