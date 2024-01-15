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Если вам интересно, почему дополнительные 12 мегабайт кэша L2 имеют большое значение, то это потому, что архитектура Ada в значительной степени полагается на кэширование, чтобы уменьшить потребность в большой пропускной способности памяти. Это не так критично для карт на базе AD104, таких как GeForce RTX 4070 и ее варианта SUPER, поскольку они имеют относительно широкий 192-битный интерфейс памяти, который обеспечивает пропускную способность памяти более 500 ГБ/с в сочетании с быстрой скоростью 21 Гбит/с. Память. На младших графических процессорах Ada их узкий 128-битный интерфейс памяти означает сильную зависимость от большого 32 МБ кэша.
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Тем не менее, дополнительный кэш L2 означает, что эффективная производительность памяти на GeForce RTX 4070 SUPER будет значительным улучшением по сравнению с оригинальной GeForce RTX 4070. В сочетании с дополнительным вычислительным и растровым оборудованием разница в производительности между этими графическими процессорами может быть намного больше, чем разница в цене на 50 долларов (по рекомендуемой розничной цене).