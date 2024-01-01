при сверхнизком энергопотреблении

Ядра Intel Efficiency (E-core) получили плохую репутацию из-за того, что они не являются энергоэффективными, а также отрицательно влияют на производительность в играх. Вопрос о том, проблема в планировщике или в E-ядрах, но можно быть уверенным, что Alder и Raptor Lake не получают полной выгоды от своей гибридной архитектуры ядер. Intel вложила значительные средства в экосистему ПК, чтобы исправить это, но процессоры Core Ultra Meteor Lake 1-го поколения являются первыми, которые действительно это отражают.

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Электронные ядра Crestmont архитектурно очень похожи на Gracemont. Однако техпроцесс уменьшается до Intel 4, и оптимизацию планировщика можно увидеть в действии. Тесты SPECint проведенные Дэвидом Хуангом показывают, что E-ядрам Meteor Lake наконец удалось превзойти AMD Ryzen 7 7840U (Zen 4) при 5 Вт и ниже.

Учитывая, что эти чипы имеют TDP 28 Вт, это может показаться не так уж и много, но это оправдывает включение E-ядер в потребительские ПК. E-ядра Crestmont обеспечивают тот же уровень производительности, что и их аналоги P (Redwood Cove), при примерно вдвое меньшей мощности, заметно превосходя по эффективности ядра Raptor Lake 13-го поколения и ядра AMD Zen 4.

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LP E-ядра расположенные на кристалле SoC, представляют собой некоторую аномалию. Они менее энергоэффективны, чем ядра E и P в обычных приложениях. Вместо этого они оптимизированы для выполнения определенных рабочих нагрузок со сверхнизким энергопотреблением, таких как воспроизведение аудио/видео, обработка текста и потоковая передача (без пробуждения вычислительного кристалла).