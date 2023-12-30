Утечка данных представила предстоящие SKU non-K продуктов Intel 14-го поколения в преддверии их анонса от испанского ритейлера Coolmod.

Эти процессоры, такие как Intel Core-i9 14900, предназначены для несколько иной аудитории, чем разблокированные версии. У них есть множество преимуществ, включая более низкое энергопотребление TDP для компактных сборок ПК не ориентированных на разгон. Благодаря разнообразию процессоров, от Core i3-14100 до топового Core i9-14900, доступно разумное соотношение цены и производительности.

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Чтобы отразить некоторые присущие различия, цены на SKU отличные от K, обычно будут ниже, чем на сопоставимые SKU "K". В прошлом Intel также включала кулер в комплект к своим процессорам не K версий, но пока неясно будет ли это актуально для продуктов 14-го поколения. Такие процессоры, как Core i9-14900K, не оснащены стандартными кулерами, поскольку для них требуются более совершенные методы охлаждения.

Современные процессора в значительной степени зависят от ограничений мощности поддерживающей их эффективность. Core i9-14900K может легко достичь 253 Вт по сравнению с более экономичными 65 Вт типичных процессоров других производителей. Имейте в виду, что разные материнские платы по-прежнему могут иметь некоторый контроль над конечным энергопотреблением с помощью собственных настроек BIOS.

Зачем потребителю выбирать процессор с более низкими характеристиками, чтобы сэкономить несколько долларов? Одной из главных причин будет удобство использования в компьютерах малого форм-фактора, где перегрев может стать проблемой. При производительности ориентированной на игры, такое ограничение мощности часто имеет очень незначительные недостатки, а бонусом является значительное снижение тепловыделения.

Известно, что такие процессоры, как Core i9-14900K работают при гораздо более высоких температурах, отчасти из-за своей высокой многоядерной производительности. Поскольку игры больше ориентированы на одноядерные скорости и более высокие тактовые частоты, это не такая уж большая проблема. С ростом популярности сборок ПК mini-ITX, безусловно можно успешно использовать эти процессоры.

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Эти продукты могут быть представлены уже в январе 2024 года на выставке CES 2024.