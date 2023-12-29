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Niko4123
В производство пошли первые в мире электромобили с натриевыми батареями вместо литиевых
Эта технология аккумуляторов объявлена переломным моментом в снижении цен на перезаряжаемые стационарные и мобильные устройства, а также в снижении нагрузки на добычу лития для литий-ионных аккумуляторов.

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4-местный автомобиль имеет вполне приличные характеристики. Согласно отчету CarNewsChina об Yiwei (название которого является китайским эквивалентом буквосочетания "EV" на английском языке), будет иметь элемент NaCR32140 производства HiNa с емкостью 25 кВтч, плотностью энергии 120 Втч/кг, запасом хода около 250 км и может использовать зарядку стандарта 3C или 4C. Цены на Yiwei EV официально не разглашаются, но по предварительным оценкам, стоимость автомобиля составляет 89 900–127 900 юаней (12 600-17 900 долларов).

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Поскольку во всем мире потребность в перезаряжаемых батареях постоянно высока, всегда приветствуются разработки новых аккумуляторов, таких как натрий-ионные аккумуляторы, которые снижают потребительские расходы и ущерб окружающей среде. Na+-аккумуляторы не только проще и дешевле производить, но и обеспечивают превосходные характеристики в холодную/зимнюю погоду, работая почти на полную мощность при низких температурах до -30 градусов по Цельсию.

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Ожидается, что продажи Yiwei EV начнутся в январе 2024 года.

#электромобили #натриевые аккумуляторы
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