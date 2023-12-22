Их вентиляторы имеют оптимизированный уровнь шума и производительности благодаря лопастям из LCP и подшипнику FDB с медным экраном.

Обе модели UNI FAN TL LCD и UNI FAN TL имеют обновленный стиль освещения с двумя светодиодными зонами, реализованными в виде рассеянной полосы RGB вверху и внизу рамы, охватывающей точки крепления вентиляторов.

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UNI FAN TL LCD оснащен настраиваемым 1,6-дюймовым ЖК-экраном IPS в центре вентилятора. Экран имеет разрешение 400 x 400 и может отображать системную информацию, включая температуру процессора, загрузку процессора, температуру графического процессора, загрузку графического процессора и скорость вращения вентилятора. Геймеры могут использовать файлы изображений/видео для индивидуальной настройки или синхронизации между несколькими вентиляторами с помощью программного обеспечения L-Connect. ЖК-контроллер UNI FAN TL одновременно вмещает до 7 ЖК-вентиляторов, при этом каждый порт поддерживает до 3. Пользователи могут создавать смешанные группы ЖК-вентиляторов TL и TL LCD, достигая баланса эстетики и доступности.

UNI FAN TL имеет конфигурацию из 9 лопастей изготовленных из прочного жидкокристаллического полимера (LCP), обеспечивающего их форму на высоких скоростях. В этой конструкции лопасти располагаются ближе к раме. Толщина рамы 28 мм увеличивает площадь поверхности лопастей и улучшает тепловые характеристики. UNI FAN TL использует гидродинамические подшипники (FDB) для двигателя вентилятора, обеспечивающие более тихую и плавную работу.

Используя механизм блокировки вентиляторов UNI, геймеры могут формировать кластеры вентиляторов, питаемые от одного кабеля (до 10 вентиляторов на один порт). Программное обеспечение L-Connect автоматически обнаруживает каждый вентилятор для упрощения управления, оптимизации воздушного потока в системе и интеллектуального определения размера и расположения вентиляторов в каждой группе.

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Серия UNI FAN TL доступна для предварительного заказа с 20 декабря 2023 г.