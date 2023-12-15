Процессоры которые появятся в следующем году, включают модель Core Ultra 9 мощностью 45 Вт, а также пару моделей U мощностью 9 Вт с любопытным названием и слегка урезанными характеристиками.

В топовой модели выпускаемой сегодня, вы получаете шесть P-ядер Redwood Cove, восемь E-ядер Crestmont и еще пару LP E-ядер. Что касается архитектуры, то по сравнению с Raptor Lake особых изменений нет. Intel заявляет, что Redwood Cove предлагает улучшенную эффективность по сравнению с Raptor Cove, в то время как Crestmont получает больший объем IPC по сравнению с Gracemont, а также поддержку инструкций ускорения AI VNNI.

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GPU входящий в состав процессоров Core Ultra, представляет собой весьма существенное обновление по сравнению с интегрированной графикой последнего поколения на базе Xe-LP. Он настолько производительный, что на моделях мощностью 28 Вт и 45 Вт которые поставляются с двухканальной памятью, Intel позволяет производителям продавать его как Arc Graphics. Core Ultra iGPU на самом деле является дебютом архитектуры Xe-LPG, которая по сути представляет собой Arc Alchemist без блоков XMX. Топовая конфигурация имеет восемь ядер Xe, что обеспечивает 1024 шейдеров с тактовой частотой до 2,35 ГГц; по сути это Arc A380.

Intel сравнивает графику Core Ultra с графическим процессором Xe-LP в Core i7-1370P и сообщает, что она на 9–100 % быстрее, в зависимости от игры. Однако для нас наиболее интересным является сравнение с предложениями AMD. AMD уже давно обогнала Intel в области производительности интегрированной графики, но похоже с появлением Core Ultra этому лидерству приходит конец. Intel утверждает, что ее Core Ultra 7 155H может сравниться с Ryzen 7 7840U в 18 играх с разрешением 1080p, а Core Ultra 7 165H должен быть на 5% быстрее.

ИИ несомненно имеет большое значение, и сейчас каждый производитель оборудования изо всех сил пытается доказать, что его ускоритель ИИ является лучшим. Intel не является исключением: компания с может похвастаться тем, что ее процессоры Core Ultra имеют не менее трех различных способов выполнения ИИ-обработки. Его ядра (теперь как P-, так и E-ядра) имеют инструкции VNNI для ускорения искусственного интеллекта, его графический процессор хотя и не имеет тензорных блоков XMX, по-прежнему поддерживает математические вычисления DP4a с довольно небольшой вычислительной пропускной способностью, и конечно же в него встроен NPU.