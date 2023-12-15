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Niko4123
Раскрыты даты запуска графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 40 Super
По слухам, о предстоящем обновлении GeForce RTX Super будет объявлено 8 января на выставке CES 2024.

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Еще более интересной является предполагаемая дата доступности этих графических процессоров, которая будет поэтапной в январе 2024.

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Похоже, что для обновления NVIDIA GeForce RTX Super появятся как минимум три новых графических процессора. По данным ITHome первой будет выпущена GeForce RTX 4070 Super 17 января 2024 года. Вероятно она основана на графическом процессоре AD104-350 или AD103-175 и имеет те же 12 ГБ видеопамяти, что и GeForce RTX 4070. Рекомендуемая розничная цена последней составляет 599 долларов, что оказалось проблематичным учитывая  конкуренцию со стороны AMD Radeon 7800 за 499 долларов. Более производительный вариант GeForce RTX Super может больше оправдать эту цену, поскольку у AMD не будет прямого ответа.

Ходят слухи, что вскоре после этого 24 января 2024 года появится GeForce RTX 4070 Ti Super 16GB. Она будет оснащена графическим процессором AD103-275 или AD102-175. Одним из ключевых потенциальных улучшений будет увеличение объема видеопамяти до 16 ГБ. Существующая GeForce RTX 4070 Ti во время выпуска подверглась критике за то, что имела всего 12 ГБ видеопамяти со 192-битной шиной памяти. Вариант Super с большим количеством видеопамяти наверняка понравится геймерам, учитывая, что его цена остается относительно близкой к оригиналу.

Последним участником цикла выпуска новых графических процессоров который может появиться 31 января 2024 года, является GeForce RTX 4080 Super. По слухам она оснащена графическим процессором AD103-400, который будет уступать только  AD102 на GeForce RTX 4090.

Хотя производительность существующей GeForce RTX 4080 великолепна, соотношение цены и производительности оставляет желать лучшего. 16 ГБ видеопамяти для нее вполне достаточно, если NVIDIA сможет предложить этот графический процессор по привлекательной цене для геймеров. Текущая GeForce RTX 4080 подешевела до 1000 долларов во время недавних продаж, поскольку ее рекомендуемая розничная цена в 1199 долларов оказалась слишком высокой для большинства покупателей.

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Хотя производительность и видеопамять будут играть важную роль в том, как будут встречены эти графические процессоры, но наиболее важным фактором будет цена. Учитывая вялый потребительский рынок графических процессоров в прошлом году, ценообразование будет иметь решающее значение для того, насколько хорошо эти продукты в конечном итоге будут продаваться.

#nvidia geforce rtx 40 super
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