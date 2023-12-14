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Niko4123
Умные очки Ray-Ban от Meta получили ИИ, чтобы видеть и распознавать все перед вами
Технический директор Meta Эндрю «Боз» Босворт опубликовал в Instagram видеопост, в котором рекламирует новое мультимодальное обновление ИИ для умных очков Ray-Ban второго поколения.

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Публичный запуск нового Meta AI запланирован на 2024 год, но это не помешало Бозу восхищаться способностью ИИ-помощника помогать вам находить и использовать информацию, которую вы видите через очки.

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В посте Боз демонстрирует видео, на котором он смотрит на настенное искусство с чем-то вроде пользовательского интерфейса искусственного интеллекта. Мета-ИИ ответил на вопрос Боза "Посмотри и скажи мне, что ты видишь", заявив, что настенное искусство представляет собой "деревянную скульптуру штата Калифорния с установленными на ней светодиодными фонарями". Далее AI описывает это произведение как "красивое". Вероятно он не сказал бы то же самое, если бы это была обычная фотография.

На данный момент управление этими очками полностью осуществляется голосом с помощью начального ключевого  слова "Эй, Мета", за которым следует открытый вопрос или команда. Это будет похоже на использование стандартного Amazon Alexa или Google Assistant, но с более открытым и плавным диалогом. Затем очки преобразуют то, что они видят с бортовых камер с голосовой командой в ответ или действие генерируемое ИИ.

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Концепция искусственного интеллекта Meta (GPT-4V) в основном использует различные изображения, текст, речь и числовые данные в сочетании с несколькими алгоритмами обработки интеллекта для достижения более высокой производительности. Хотя носимые устройства с генеративным искусственным интеллектом не являются чем-то новым, они пока встрячаются очень редко, поэтому приятно видеть, что Meta продолжает продвигаться вперед в этой области.

#искусственный интелект #умные очки
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