реклама
В отчете опубликованном ранее в этом году рассказывалось, как вор смог получить важную личную информацию о владельце iPhone после получения пароля жертвы от телефона перед кражей устройства. Кражи часто происходили в общественных местах, например в ночном клубе или ресторане. Как только вор получит пароль, он сможет использовать его для просмотра паролей в iCloud Keychain для банковских учетных записей и учетных записей электронной почты, а также любых других учетных записей в списке. Своего рода лазейка позволяла по сути украсть чей-то аккаунт в Интернете.
реклама
Чтобы бороться с этим методом кражи Apple тестирует новую функцию под названием "Защита украденных устройств" в текущей бета-версии iOS 17.3 1. Когда эта функция включена, для доступа к определенным действиям требуется биометрическая аутентификация такая как Face ID или Touch ID. Эти действия включают в себя просмотр паролей или ключей доступа, возможность подать заявку на Apple Card, отключение режима пропажи и другие важные функции.
Новая функция также позволит пользователю пройти аутентификацию с помощью одного из биометрических параметров, а затем подождать час, прежде чем ему придется проходить аутентификацию еще раз. Apple сообщила, что если iPhone находится в известном системе месте, например дома или на работе, возможность аутентификации во второй раз не задержится.
Однако все зависит от того, решит ли конкретный владелец включить защиту от кражи. Даже несмотря на то, что воры будут знать о возможности того, что им могут помешать в любой попытке получить важную информацию о владельце, они все равно будут помнить, что найдутся те, кто не хочет, чтобы их беспокоила проверка с дополнительным уровнем защиты.