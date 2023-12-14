Когда включена новая функция защиты от украденных устройств, пользователю приходится использовать Face ID или Touch ID, чтобы получить доступ к важным действиям.

В отчете опубликованном ранее в этом году рассказывалось, как вор смог получить важную личную информацию о владельце iPhone после получения пароля жертвы от телефона перед кражей устройства. Кражи часто происходили в общественных местах, например в ночном клубе или ресторане. Как только вор получит пароль, он сможет использовать его для просмотра паролей в iCloud Keychain для банковских учетных записей и учетных записей электронной почты, а также любых других учетных записей в списке. Своего рода лазейка позволяла по сути украсть чей-то аккаунт в Интернете.

реклама

Чтобы бороться с этим методом кражи Apple тестирует новую функцию под названием "Защита украденных устройств" в текущей бета-версии iOS 17.3 1. Когда эта функция включена, для доступа к определенным действиям требуется биометрическая аутентификация такая как Face ID или Touch ID. Эти действия включают в себя просмотр паролей или ключей доступа, возможность подать заявку на Apple Card, отключение режима пропажи и другие важные функции.

Новая функция также позволит пользователю пройти аутентификацию с помощью одного из биометрических параметров, а затем подождать час, прежде чем ему придется проходить аутентификацию еще раз. Apple сообщила, что если iPhone находится в известном системе месте, например дома или на работе, возможность аутентификации во второй раз не задержится.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Однако все зависит от того, решит ли конкретный владелец включить защиту от кражи. Даже несмотря на то, что воры будут знать о возможности того, что им могут помешать в любой попытке получить важную информацию о владельце, они все равно будут помнить, что найдутся те, кто не хочет, чтобы их беспокоила проверка с дополнительным уровнем защиты.