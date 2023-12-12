Хотя Intel безусловно по-прежнему конкурентоспособна во всем диапазоне продукции, нельзя недооценивать доминирование AMD в секторе процессоров.

Судя по данным крупнейшего европейского ритейлера Mindfactory, продажи процессоров AMD действительно выглядят довольно амбициозно. TechEpiphany отмечает, что AMD Ryzen 7 7800X3D с огромным отрывом лидирует по продажам процессоров.

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Согласно данным, на долю AMD пришлось около 86,38% проданных процессоров по сравнению с 13,62% у Intel. Недавно Intel выпустила процессоры 14-го поколения, такие как Core-i7 14700K и Core-i9 14900K. Хотя цены не сильно изменились по сравнению с процессорами 13-го поколения, производительность также не сильно возросла. Core-i9 14900K имеет производительность близкую к топовому процессору Core-i9 13900KS прошлого поколения, обеспечивая незначительный прирост производительности.



Более привлекательный по цене процессор Core-i7 14700K безусловно имеет лучшие аргументы, поскольку имеет приличную производительность по сравнению с Core-i7 13700K. К сожалению этих достижений было недостаточно, чтобы отвлечь геймеров от процессоров AMD X3D, по крайней мере это касается тех, кто делает покупки в Mindfactory. Ryzen 7 7800X3D лидирует с 1500 проданными единицами, обогнав 130 проданных Intel Core-i7 14700K.



Фактически в топе продаж не было процессоров Intel 14-го поколения, в нем в основном доминировали процессоры AMD. Даже Ryzen 7 5800X3D последнего поколения на платформе AM4 показал высокие результаты, превзойдя любой из новых вариантов Intel.

Считается, что AMD лучший вариант по соотношению цена-качество, но здесь есть и другие факторы. Долговечность платформы AMD AM4 была чрезвычайно впечатляющей, предоставляя геймерам отличный выбор для долгосрочных обновлений. Чтобы сохранить эту традицию, платформа AMD AM5 вероятно будет предлагать такие же преимущества долгосрочного владения. Это привлекательно для геймеров, которым нужны новейшие процессоры, но которые не обязательно хотят заменить материнскую плату.

Еще одним важным фактором является гораздо более низкая цена Ryzen 7 7800X3D по сравнению с топовым процессором Intel 14-го поколения. В сочетании с лучшей в своем классе игровой производительностью геймеры часто выбирают именно этот вариант X3D. Те кому нужна дополнительная мощность выбирают AMD Ryzen 9 7950X3D, который сочетает в себе игровые возможности и производительность.



Наконец, процессоры Ryzen 7 7800X3D значительно легче охлаждать, поскольку они имеют гораздо меньший TDP по сравнению с более горячими процессорами Intel. Хотя Intel может иметь преимущество в производительности, для игр AMD X3D более привлекателен благодаря своей повышенной производительности и эффективности.



С учетом вышесказанного, все это сводится к данным о продажах от одного поставщика, поэтому мы предостерегаем от поспешных выводов.





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