чтобы положить конец феномену "черной смерти" после Covid-19

К 2026 году в компьютерных системах будет почти 5 миллиардов графических чипов, включая встроенную графику которая имеется во многих процессорах AMD и Intel. Что касается дискретных графических процессоров включая дополнительные платы, которые геймеры вставляют в свои слоты PCI Express, ожидается, что увеличение рынка на 30% в течение следующих пяти лет по данным Jon Peddie Research.

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Эти и другие статистические данные являются частью свежего отчета о поставках графических процессоров под названием "Черная смерть после Covid закончилась". Суть названия JPR заключается в том, что поставки графических процессоров для ПК выросли на 16,8% по сравнению с предыдущим кварталом и "снизились лишь на 5%" по сравнению с прошлым годом. В целом графические процессоры снова обретают свою опору, демонстрируя рост в течение двух кварталов подряд.

Однако есть некоторые предостережения. Одно из них заключается в том, что, хотя общие цифры поставок графических процессоров выглядят впечатляюще, в их число входят iGPU которые могут остаться неиспользованными.

Несмотря на это JPR отмечает, что поставки iGPU "радикально" изменили структуру доли рынка. Если посмотреть на показатели прошлого года, доля Intel на рынке графических процессоров снизилась с 72% в третьем квартале 2022 года до 64% в третьем квартале 2023 года. А доля AMD выросла с 12% до 17% за последний год.

Что касается поставок, то все три игрока продемонстрировали рост, но лучший рост показала AMD с 36,6%, за ней следуют NVIDIA с 25,2% и Intel с 10,4%.

Хотя iGPU сыграли значительную роль, не менее важное значение имеют настольные видеокарты, объем продаж которых увеличился на ошеломляющие 37,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это подводит нас к следующему предостережению.

"Рынок графических процессоров и ПК с течением времени пережил несколько жестких американских горок: колебания майнинга криптовалют, рецессия 2008 года, проблемы с Covid", - заявил Джон Педди, президент Jon Peddie Research. "Все они опускали рынок ПК на ступеньку ниже, и всегда рынок восстанавливался, но не так высоко как раньше. И каждый раз чрезмерно восторженные прогнозисты пытались угадать в этом свои фантазии и желания".

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Педди предлагает умерить свой энтузиазм по поводу всех красивых цифр в его последнем отчете GPU. В то же время будет интересно посмотреть, что принесут следующие несколько кварталов, когда NVIDIA готовится выпустить свое Super обновление. Также растет спрос на графические процессоры для работы с искусственным интеллектом.