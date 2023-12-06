Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Поставки графических процессоров резко возросли
чтобы положить конец феномену "черной смерти" после Covid-19

реклама

К 2026 году в компьютерных системах будет почти 5 миллиардов графических чипов, включая встроенную графику которая имеется во многих процессорах AMD и Intel. Что касается дискретных графических процессоров включая дополнительные платы, которые геймеры вставляют в свои слоты PCI Express, ожидается, что увеличение рынка на 30% в течение следующих пяти лет по данным Jon Peddie Research.

реклама

Эти и другие статистические данные являются частью свежего отчета о поставках графических процессоров под названием "Черная смерть после Covid закончилась". Суть названия JPR заключается в том, что поставки графических процессоров для ПК выросли на 16,8% по сравнению с предыдущим кварталом и "снизились лишь на 5%" по сравнению с прошлым годом. В целом графические процессоры снова обретают свою опору, демонстрируя рост в течение двух кварталов подряд.

Однако есть некоторые предостережения. Одно из них заключается в том, что, хотя общие цифры поставок графических процессоров выглядят впечатляюще, в их число входят iGPU которые могут остаться неиспользованными.

Несмотря на это JPR отмечает, что поставки iGPU "радикально" изменили структуру доли рынка. Если посмотреть на показатели прошлого года, доля Intel на рынке графических процессоров снизилась с 72% в третьем квартале 2022 года до 64% в третьем квартале 2023 года. А доля AMD выросла с 12% до 17% за последний год.

Что касается поставок, то все три игрока продемонстрировали рост, но лучший рост показала  AMD с 36,6%, за ней следуют NVIDIA с 25,2% и Intel с 10,4%.

Хотя iGPU сыграли значительную роль, не менее важное значение имеют настольные видеокарты, объем продаж которых увеличился на ошеломляющие 37,4% по сравнению с предыдущим кварталом. Это подводит нас к следующему предостережению.

"Рынок графических процессоров и ПК с течением времени пережил несколько жестких американских горок: колебания майнинга криптовалют, рецессия 2008 года, проблемы с Covid", - заявил Джон Педди, президент Jon Peddie Research. "Все они опускали рынок ПК на ступеньку ниже, и всегда рынок восстанавливался, но не так высоко как раньше. И каждый раз чрезмерно восторженные прогнозисты пытались угадать в этом свои фантазии и желания".

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Педди предлагает умерить свой энтузиазм по поводу всех красивых цифр в его последнем отчете GPU. В то же время будет интересно посмотреть, что принесут следующие несколько кварталов, когда NVIDIA готовится выпустить свое  Super обновление. Также растет спрос на графические процессоры для работы с искусственным интеллектом.

#видеокарты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GALAX выпустила однослотовую карту GeForce RTX 4060 Ti
Урезанная GeForce RTX 3050 6 ГБ может заменить оригинальную 8-гиговую модель в январе 2024 года
NVIDIA продолжает подготовку GeForce RTX 4090 D для китайского рынка — инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск объясняет, почему он никогда не будет играть в GTA 6
6
Россия бьёт рекорды по поставкам сжиженного газа в Европу — больше всего покупает Франция и Бельгия
4
Доля Ryzen в игровых ПК взлетела на 43% — геймеры массово отказываются от процессоров Intel
33
Россия перенаправляет газ на внутреннее развитие после потери части рынка Японии
2
Выход Windows 12 неминуем – Windows 11 провалилась, а Microsoft снова делает работу над ошибками
23
Rolls-Royce: водородные самолеты не будут играть роли, будущее за чистым топливом
1
Опубликован топ худших видеокарт AMD за всю историю
76
Китай строит гигантский подводный детектор нейтрино для поиска происхождения космических лучей
+
Игровой процессор AMD Ryzen 7 7800X3D стал ещё дешевле, чем в Чёрную пятницу
3
WP: ВКС РФ превосходят украинские воздушные силы – МиГ-29 не могут ни обнаружить, ни догнать Су-35
3
FP: ВСУ были нужны танки Leopard для атаки, но из-за своей слабости немецкая техника держит оборону
1
Доходность майнинга существенно выросла — окупаемость топовых видеокарт составляет всего полгода
7
Су-34 получил возможность использовать одновременно 4 "умных" ФАБ-500 и показал это на видео
1
В мировой Сети появилась новая порция свежих кадров захваченной Bradley M2A2 ODS-SA под Авдеевкой
+
Исследователям из Германии удалось провести наиболее точное измерение вращения Земли
+
В РФ снизились зарплаты программистов – выгоднее работать на стройке или доставлять фастфуд
4
Выпущен драйвер NVIDIA Geforce 546.29 WHQL - опубликован полный список изменений
2
Арестович* заявил о возможности Запада одержать победу над Россией
2
NVIDIA предостерегли от модификации ИИ чипов для поставок в Китай, их быстро возьмут под контроль
1
Intel решила раскрыть правду о процессорах AMD, опубликовав материал с целым рядом откровений
15

Популярные статьи

8 оптимальных комбинаций процессора и материнской платы для недорогих игровых ПК в 2023 году
11
Ryzen 5 3600 vs FX-8320e 4Ггц - тестирование в 6 играх
37
Инструмент разработчика GPT-4 можно легко использовать не по назначению, и это серьезная проблема
6
Истребитель Ла-5 – самолёт, позволивший ВВС РККА побороться за превосходство в воздухе в период ВОВ
15
Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги
2
Россия берет под полный контроль самое богатое нефтяное месторождение Ирака
4
Обзор и тестирование блока питания AeroCool Integrator Gold 1000W
10
Американский военный корабль вторгся в территориальные воды Китая
11
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
9
Консоли Xbox - не задумывайся, просто верь
+

Сейчас обсуждают

DIP48
16:27
Трипл зрада: 1. Нарисовали триколор 2. Панским Ф-16 3. Который не собираются "оддать" каклам Небывалое возгорание и выбухи)))
Владимир Путин прибыл Объединенные Арабские Эмираты
Чaтo-Б0t
16:23
Ша, европейчики, уже никто никуда не летит.
Пропавшие баки ракеты Vega обнаружены на свалке
Эроген Пушкин
16:23
Запомните дети, лучше запишите, Strv 103 - не танк, а САУ, катана не меч, а сабля. А то взяли моду всякое говно называть словами обозначающие совершенно другие, но качественные и хорошие вещи.
Strv 103 - безбашенный шведский танк 1950-х с гидропневмой и автоматом заряжания
tunderklep
16:20
Тоже рад! А то столько искушений, а времени на это нет)
8 компьютерных игр, демонстрирующих тенденции игровой индустрии 2023 года
Чaтo-Б0t
16:19
Дадада, "бандера прийдэ - порядок наведе". Вот он и пришёл, теперь Некроинушка в корчах кончается. Кременную когда возьмёте, утырки? Уж год как минул.
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
Евгений Быстров
16:14
Если как на рисунке, то дорога бесполезна. Пробка собирается перед Горячим ключом, следующая в районе развязки на Джубгу. Т.е. самая большая пробка останется на месте. В Джубге и Лермонтово пробку мож...
На юге России «Автодор» построит дублера А-147
Михаил Авраменко
16:13
Бидон разваливает экономику США (удачи ему!). Ливерный Шольц конкретно разваливает экономику Германии. Санду разваливает Молдавию на два лагеря (за и против РФ) и готовит свой народ к войне с РФ по ок...
Мировая премьера нового внедорожника Kia Sonet запланирована на 14 декабря 2023 года
VAKT
16:13
Влажные мечты обосравшейся лесты о сотнях тысячах...
В Мир Танков вернулась WT auf E100 — игроки тратят сотни тысяч рублей, чтобы получить ее в ангар
Эроген Пушкин
16:13
Америкосы изобрели аэровафлю, издревне известный на руси прибор для гоняния особо наглых хохлов.
В США представили барражирующий боеприпас-перехватчик с вертикальным взлетом
Эроген Пушкин
16:10
Чо теперь делать, каг дальше жить накуй?
Акции китайских компаний рухнули на фоне ухудшения прогноза Moody's для рейтинга КНР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем