Преступники ограбили мужчину забрав "все, что у него было в карманах, забрали ключи от его грузовика, сели в него и уехали", рассказала жена потерпевшего.

Однако грабители, судя по всему, оказались достаточно придирчивыми и заметили Android-телефон жертвы. Жена продолжила: "Они посмотрели на этот телефон и подумали: "О, это Android? Нам это не нужно. Мы думали это iPhone". Возможно угонщики автомобилей предпочли iPhone, потому что он обычно гарантирует более выгодную цену при перепродаже на вторичном рынке (или на черном рынке).

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Ирония этого прискорбного инцидента заключается в том, что преступление произошло в тот же день, когда проходили публичные слушания по предложению законопроекта о борьбе с ростом преступности. С другой стороны, начальник полиции округа Колумбия Памела Смит думает иначе. Она сказала, что в департаменте наблюдаются улучшения: "Количество угонов автомобилей сократилось на 7%. Нападений с использованием опасного оружия снизилось на 6%, а число угонов транспортных средств снизилось на 11%. В целом индекс насильственных преступлений снизился на 3%, а грабежи выросли на 14% по сравнению с предыдущим периодом в 2023 году".