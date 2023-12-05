На видео показан весь процесс, включая не только разборку и замену микросхемы, но и процесс выпайки микросхемы биоса и прошивку модифицированной прошивкой поддерживающей более высокую емкость и скорость.

К счастью новые чипы LPDDR5X используют то же напряжение и те же температурные параметры, что и исходная оперативная память, поэтому это относительно простая аппаратная модификация.

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Итак, зачем вам это делать? Портативные компьютеры используют встроенную графику. Это означает, что встроенный графический процессор должен использовать оперативную память совместно с процессором, поэтому на самом деле вы имеете только от 12 до 14 ГБ системной оперативной памяти, в то время как от 2 до 4 ГБ выделено для графического адаптера. Кроме того, два типа процессоров должны конкурировать за доступ к памяти, поэтому более высокая скорость передачи данных имеет решающее значение.



Обновление до 32 ГБ памяти с более высокой скоростью передачи данных 7500 МТ/с позволяет выделить полные 8 ГБ ОЗУ для встроенного графического процессора, оставив при этом 24 ГБ ОЗУ для восьми ядер процессора Zen 4. Памяти для игр действительно более чем достаточно. Некоторые могут подумать, что 8 ГБ видеопамяти тратятся на встроенный графический процессор, но это не так; наличие дополнительной видеопамяти может позволить игре загружать больше ресурсов в оперативную память улучшая качество текстур и уменьшая зависания при загрузке.

Хотя на экране не было показано никаких тестов производительности, первый человек сделавший этот мод (пользователь Xwitter под ником BeardyMcGee) сообщает, что он увидел "увеличение производительности на 10-20%" в играх публикуя скриншот Cyberpunk 2077 работающего на настройках Ultra с разрешением 1920×1080 и средней скоростью 30,75 FPS. Чрезвычайно впечатляюще, учитывая, что мы говорим о портативном устройстве использующем процессор и встроенную графику.

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Если вы хотите сделать этот мод самостоятельно, убедитесь, что у вас есть для этого инструменты и опыт. Вам понадобятся файлы модов BIOS, которые вы можете найти здесь на Github, и вы вероятно захотите присоединиться к серверу Discord для людей которым пришла в голову эта идея. Альтернативно, вы можете нанять SlickBuys для создания мода в вашей собственной системе, хотя он не называет цену за услугу. Его страница для запроса ценового предложения находится здесь.