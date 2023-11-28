Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Утечка раскрывает характеристики линейки процессоров для настольных ПК AMD Ryzen 8000G AM5
По прогнозам сайта, прирост производительности варьируется от 40% в Geekbench Compute до 200% в Doom Eternal по сравнению с Ryzen 5700G

реклама

Утечка состоялась на саудовском сайте Sakhtafzar Mag и подробно описывает характеристики предполагаемого семейства Ryzen 8000G. Из более ранней утечки уже известно, что первые APU для Socket AM5 будут частью серии Ryzen 8000, а не существующей серии Ryzen 7000; эта утечка подтверждает это.

реклама

Sakhtafzar Mag отмечает, что новые чипы основаны на процессорах AMD Phoenix и Phoenix 2, как мы и предполагали ранее. Это означает, что максимальное количество компонентов составляет восемь ядер Zen 4 и шесть процессоров рабочей группы RDNA 3 (WGP). Тем не менее, мы все равно можем увидеть значительно улучшенную производительность по сравнению с мобильными процессорами, использующими те же чипы.

В отчете приводятся некоторые результаты сравнения процессора Ryzen 7 8700G с APU Ryzen 7 5700G, как в играх, так и в производительных задачах.  Конечно, следует сказать, что переход на Socket AM5 также потребует перехода на DDR5, которая вероятно и составляет большую часть разницы производительности в играх.

В конце статьи указаны предполагаемые даты выпуска этих APU, а также некоторая любопытная информация о новых чипах Socket AM4. На сайте утверждается, что AMD готовит еще как минимум четыре модели для Socket AM4. В их число входят ранее обсуждавшиеся по слухам Ryzen 7 5700X3D, загадочный Ryzen 7 5700NPU, а также две модели под названием Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Sakhtafzar Mag не объясняет, что означает суффикс "GT", а также не объясняет, что такое чип NPU, но сообщает, что все эти компоненты, включая серию Ryzen 8000G, будут анонсированы 31 января и появятся в продаже в феврале. 

#amd ryzen 8000g am5
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженерам наконец удалось решить полувековую проблему самолетов Ил-96
38
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
8
Sohu: Любому атомному авианосцу достаточно лишь одного попадания российского "Циркона"
16
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
9
Старый игрок Fortnite сбит с толку, получив редкие скины спустя годы
3
Северная Корея запустила военный спутник и взорвала ракету
1
Россия воскрешает самолет-разведчик советских времен для использования в Украине
1
Российские экипажи начали наращивать на БМП брёвна, чтобы усилить защиту от дронов-камикадзе
+
Bloomberg: «Газпром» делает из Китая новую Европу
2
Раскрытый прорыв OpenAI в области "сверхразума" создал значительные проблемы
6
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
5
Аккумуляторы без никеля для электромобилей способны заряжаться от 20% до 80% за 6 минут
+
Sony PlayStation может обанкротиться
12
Пресс-секретарь Пентагона заявила, что поставки на Украину снарядов идут согласно плану
1
Telegraph: Запад проиграл гонку по поставкам снарядов – ВСУ не получат миллион боеприпасов в срок
+
Китай начинает строительство подводного дата-центра с производительностью, равной 6 млн. ПК
5
Компания Элона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, привлекла $ 43 млн
2
NASA: Высадка на Луне становится сложным вызовом
4
«Норникель» и «Росатом» построят плавучую АЭС в Норильске
3
Память типа HBM4 выйдет на рынок не ранее 2026 года
+

Популярные статьи

Почему видеокарты NVIDIA сегодня хуже, чем AMD – делаем правильный выбор осознанно и без эмоций
176
Как собрать мощный игровой ПК на Intel и NVIDIA в конце 2023 года и не разориться
18
VT4 - китайский основной боевой танк создали специально для экспорта в развивающиеся страны
2
Итоги гоночного уик-энда 25-26 ноября
7
Демографическая яма в России и как с ней бороться
111
Продажи консолей в Черную пятницу — провал Xbox Series S в Америке
6
"Продавцы боли" и "Молчание ангелов" - краткий обзор двух фильмов
1
США дразнят Китай и Россию чудо-истребителем 6-го поколения и его беспилотным ведомым
11
Краткое сравнение 3080Ti и 4090 - мой опыт, мысли и чаяния
7
MBT-70 – американский супертанк, который создавался для борьбы с СССР
+

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
09:18
Нам хотят внушить то что между евреями Украины и еыреями России есть таки сговор но всем известно как евреев России кинули даже в Индии с рупиями. Про другие виды их дейтельности вообще предпочитаю по...
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
DIP48
09:16
Так цели СВО с самого начала были озвучены. И это не территории, а декоммунизация на тот свет бандерлогов. Что активно и происходит. Асфальтовый каток медленно, но верно всех их в землю втрамбовывает....
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
DIP48
09:14
Зреет очередная зрада.)))
Штурмовые группы русских войск в Авдеевке заперли бойцов ВСУ на западе «Нивы»
DIP48
09:14
Что Болгария передаст - это давно ясно. Братушки, теперь понятно за что их турки резали.
Болгария передаст бесплатно более ста бронетранспортеров БТР-60 Украине
SMA
09:12
Амд дрова ещё на 5700g не исправила, а уже новые выпускают, бракоделы
Утечка характеристик настольных APU AMD Ryzen 8000G — флагман до 2,5 раз быстрее Ryzen 5700G в играх
DIP48
09:12
Гевалт ! Тройник с переходником Неньку обижают))). Ни за чт,о ни про что. Сначала сладко мриешь о гиляках и ножах для русских, потом идешь трошки москалей резать. Но вдруг что то идет не так.))) Карау...
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
DIP48
09:10
Ты ж минэ пидманула, ты ж минэ пидвила))). Арестович знатный зрадник, оказывается)))
Арестович обвинил Запад в обмане Украины и гибели 200 тысяч украинцев
kitava
09:08
Существование блока НАТО и есть причина данного конфликта. Некоторая организация которая продолжала вести войну, которую в 89м году признали на переговорах законченной. Даже Борис Ельцин в таких услов...
В НАТО признали провал украинского контрнаступление и призвали не недооценивать Россию
huk87
09:08
Кароче подешевеют чипы, следовательно и видяхи с процами тоже , если я правильно понял суть статьи, (читал по диагонали)
"Закон о чипах" заставляет азиатских производителей полупроводников переносить свои мощности в США
Олег Класс
09:05
Для авиации сумма в 120.000.000 милион рублей или чуть больше миллиона долларов смехатворная,считай нет никакой торговли
Россия закупает у Украины запчасти и детали для самолётов и вертолётов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем