По прогнозам сайта, прирост производительности варьируется от 40% в Geekbench Compute до 200% в Doom Eternal по сравнению с Ryzen 5700G

Утечка состоялась на саудовском сайте Sakhtafzar Mag и подробно описывает характеристики предполагаемого семейства Ryzen 8000G. Из более ранней утечки уже известно, что первые APU для Socket AM5 будут частью серии Ryzen 8000, а не существующей серии Ryzen 7000; эта утечка подтверждает это.

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Sakhtafzar Mag отмечает, что новые чипы основаны на процессорах AMD Phoenix и Phoenix 2, как мы и предполагали ранее. Это означает, что максимальное количество компонентов составляет восемь ядер Zen 4 и шесть процессоров рабочей группы RDNA 3 (WGP). Тем не менее, мы все равно можем увидеть значительно улучшенную производительность по сравнению с мобильными процессорами, использующими те же чипы.

В отчете приводятся некоторые результаты сравнения процессора Ryzen 7 8700G с APU Ryzen 7 5700G, как в играх, так и в производительных задачах. Конечно, следует сказать, что переход на Socket AM5 также потребует перехода на DDR5, которая вероятно и составляет большую часть разницы производительности в играх.

В конце статьи указаны предполагаемые даты выпуска этих APU, а также некоторая любопытная информация о новых чипах Socket AM4. На сайте утверждается, что AMD готовит еще как минимум четыре модели для Socket AM4. В их число входят ранее обсуждавшиеся по слухам Ryzen 7 5700X3D, загадочный Ryzen 7 5700NPU, а также две модели под названием Ryzen 5 5500GT и Ryzen 5 5600GT.

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Sakhtafzar Mag не объясняет, что означает суффикс "GT", а также не объясняет, что такое чип NPU, но сообщает, что все эти компоненты, включая серию Ryzen 8000G, будут анонсированы 31 января и появятся в продаже в феврале.