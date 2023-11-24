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Niko4123
Долгосрочный тест дисплеев показывает явные проблемы c выгоранием не только OLED но и ЖК
Проблема выгорания OLED-экранов сегодня еще не решена, но со старыми панелями она была значительно хуже.

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За время работы светодиоды медленно теряют свою яркость – становятся все более тусклыми. Обычно этот эффект едва заметен, но особенно в случае с OLED-дисплеями он может привести к неприглядному обесцвечиванию: выгоранию. Если яркий контент отображается на некоторых частях дисплея слишком долго, соответствующие пиксели особенно быстро теряют свою яркость и в будущем станут темнее, когда контент фактически будет освещен равномерно.

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Чтобы избежать этого, существуют различные хитрости. Например, элементы пользовательского интерфейса могут иногда перемещать пиксель или все изображение может быть закрыто заставкой, когда оно не используется. Согласно тесту проведенному сайтом Rtings, несмотря на эти меры проблемы все еще могут возникнуть: 18 OLED-дисплеев и 17 ЖК-дисплеев проработали около 6000 часов каждый, и распределение яркости было задокументировано.

На протестированных ЖК-дисплеях этот эффект также выражен, что удивительно. В частности телевизоры Insignia F50 QLED, LG NANO90 (2021) и Samsung TU8000 по итогам теста показали существенные изменения. В прежних моделях была большая круглая область с разной подсветкой - а в TU8000 видимо явное изменение цвета. Первоначально изображение было бесцветным, но в конце теста оно имело четкий синий оттенок и падение яркости по бокам.

Поскольку подсветка ЖК-дисплеев не контролируется попиксельно, причина по мнению Rtings не являляется классическим выгоранием. Конечно изменения по-прежнему вызывают тревогу. Очевидно, что более дешевые модели имеют тенденцию к появлению проблем - и в целом многие из протестированных ЖК-дисплеев склонны со временем к появлению полосатого рисунка.

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Вряд ли найдутся какие-либо меры противодействия для пользователей. Потеря светосилы необратима независимо от того происходит она от светодиодов или от ЖК-панели. Если при эксплуатации устройства наблюдаются существенные перепады яркости, остается обращаться только по гарантии для комплексной замены комплектующих или всего устройства. В целом справедливо следующее: такие процессы деградации происходят быстрее при более высоких температурах.

#мониторы
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