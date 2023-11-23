Выручка компании в третьем квартале 2024 финансового года утроилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,12 миллиарда долларов.

Чипы для центров обработки данных принесли выручку составившую рекордные 14,5 миллиардов долларов, что представляет собой последовательный прирост на 41% и поразительный скачок на 279% по сравнению с тем же кварталом год назад.

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Ставка NVIDIA на аппаратные и программные решения для генеративного искусственного интеллекта отлично окупается. Тем не менее, игровые решения продолжают приносить миллиарды долларов каждый квартал. Если быть более точными, вклад игр за квартал составил около $2,86 млрд по сравнению с $2,49 млрд в предыдущем квартале и $2,24 млрд год назад.

Глядя на бизнес NVIDIA в более широком смысле, можно сказать, что в каждой отдельной категории наблюдался ежеквартальный рост доходов, вопрос лишь в том, насколько. Бизнес NVIDIA по профессиональной визуализации вырос на 9,8% до 416 миллионов долларов, а сегмент OEM и других подразделений подскочил на 10,6% до 73 миллионов.

"Графические процессоры, центральные процессоры NVIDIA, сетевые услуги, услуги по созданию искусственного интеллекта и программное обеспечение NVIDIA AI Enterprise - все это двигатели роста, работающие на полную мощность. Наступает эра генеративного искусственного интеллекта", - заявил глава компании Дженсен Хуанг.

Во время телефонной конференции, посвященной обсуждению последнего отчета о прибылях и убытках, Хуанг сообщил, что NVIDIA "находится на очень важном пути с нашим первым процессором для центров обработки данных".

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NVIDIA ожидает, что ее выручка в четвертом квартале достигнет 20 миллиардов долларов, плюс-минус 2%.