Это первая официальная премьера процессора AMD с двумя разными типами ядер.

Ryzen 5 7545U основан на кристалле Phoenix 2 с шестью ядрами процессора. Два из них представляют собой ядра ЦП Zen 4 стандартной плотности, а остальные четыре - ядра Zen 4c высокой плотности, которые можно найти в одном из серверных чипов компании EPYC Bergamo. Технически это гибридный процессор, но как отмечает AMD, он совсем не похож на конкурента от Intel.

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AMD указывает на различия в подходах с помощью диаграммы ниже. В то время как процессоры Intel 12-го поколения и более поздних версий имеют вычислительные ядра, принадлежащие двум разным семействам процессоров, Zen 4 и Zen 4c принципиально идентичны с точки зрения возможностей. Они поддерживают одни и те же наборы инструкций, оба поддерживают одновременную многопоточность (SMT, известную у Intel как Hyper-Threading).

Благодаря более высокой плотности Zen 4c более эффективен при более низком энергопотреблении, чем полнофункциональное ядро Zen 4. Однако по той же причине он становится менее эффективным при более высоких мощностях. Исследования AMD показали, что комбинация двух стандартных ядер Zen 4 с четырьмя ядрами Zen 4c представляет собой "идеальное сочетание производительности и эффективности".

Ryzen 5 7540U красная команда анонсировала еще на выставке CES. Он основан на чипе Phoenix и имеет шесть процессорных ядер Zen 4 с максимальной частотой 4,9 ГГц, 22 МБ комбинированной кэш-памяти L2 и L3, а также TDP настраиваемый от 15 до 30 Вт. Новый чип имеет точно такие же характеристики, но основан на чипе Phoenix 2, и как оказалось Ryzen 3 7440U также будет основан на чипе Phoenix 2.

Одна деталь которую AMD нам не разъяснила касалась встроенной графики Ryzen 5 7545U. Это процессор рассчитан на ту же графику Radeon 740M, что и Ryzen 5 7540U. В этих чипах задействованы только четыре из двенадцати вычислительных блоков Phoenix RDNA 3, и именно такое количество вычислительных блоков RDNA 3 доступно в Phoenix 2. Таким образом мы ожидаем, что графическая производительность будет идентична у старых и новых SKU.

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В течение некоторого времени ходили слухи, что аппаратное обеспечение AMD следующего поколения будет реализовывать гибридную конструкцию, аналогичную конструкции Intel, но в своей презентации AMD не подтвердила, что Zen 4c в будущем найдет свое применение в премиальных SKU. Мы ожидаем, что любые будущие гибридные разработки AMD будут иметь полностью совместимые ядра ЦП, которые просто различаются по плотности.