Это означает, что он будет иметь много общего с существующей GeForce RTX 4080, включая 16 ГБ видеопамяти.

Если рекомендованная розничная цена нового графического процессора будет составлять $1199, прироста производительности может оказаться недостаточно, чтобы привлечь геймеров. GeForce RTX 4080 со значительной скидкой, вероятно, перехватит долю рынка, с немного меньшей производительностью, но лучшим соотношением цена/производительность.

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Потенциальная GeForce RTX 4080 Super была бы гораздо более привлекательной для покупателей, если она будет оснащена графическим процессором AD102, 20 ГБ видеопамяти, повышенной производительностью и рекомендуемой розничной ценой в $1199. Учитывая тот факт, что GeForce RTX 4090 по-прежнему пользуется спросом во всем мире с графическим процессором AD102, NVIDIA не заинтересована использовать этот процессор в других видеокартах.

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Ключевым фактором успешности RTX 4080 Super будет розничная цена. Нет никаких указаний на то, что рекомендуемая розничная цена в $1199 будет такой же, как у существующего продукта, но мы предполагаем, что это наиболее вероятно. Это снизит цену существующей GeForce RTX 4080 до возможных $999 - цены, которую мы недавно видели во время распродаж. NVIDIA наверняка была бы рада продавать больше своих GeForce RTX 4080 по более низкой цене и не возражала бы, если бы вариант Super продавался в меньших количествах.