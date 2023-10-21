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Дополнительные частоты 6 ГГц эффективно позволят будущим маломощным устройствам, использующим эти диапазоны, обеспечивать быструю локальную беспроводную передачу данных. В частности, FCC (Федеральная комиссия по связи) регламентировала дополнительный спектр 850 МГц диапазона 6 ГГц для маломощных устройств, чтобы обеспечить быструю передачу данных на малой мощности и на коротких дистанциях.
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Использование этих дополнительных частот для одноранговой беспроводной связи может дать ряд преимуществ в будущем благодаря малому энергопотреблению, малой задержке и высокой пропускной способности соединения.
Google, Apple и Microsoft (среди прочих) выступают за использование этих частот, конкретно требуя, чтобы их открыли для публичного использования. В результате мы вскоре должны увидеть новые и потенциально современные устройства, поддерживающие эти новые диапазоны частот.