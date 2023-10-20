таких как Steam Deck и ROG Ally

Seagate добавляет свой FireCuda 520N к относительно небольшому, но растущему числу твердотельных накопителей (SSD) форм-фактора M.2 2230, которые аккуратно вписываются в компактные портативные игровые консоли, такие как Steam Deck. FireCuda 520N емкостью 1 ТБ и 2 ТБ предлагает больше места для хранения, чем Steam Deck и ASUS ROG Ally, независимо от SKU.

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Это примечательно, поскольку Steam Deck и ROG Ally используют форм-фактор M.2 2230 для хранения данных. То же самое относится и к Lenovo Legion Go, которая доступна для предварительного заказа и будет выпущена 31 октября, у которой вы можете выбирать между вариантами хранения данных на 512 ГБ и 1 ТБ. Что касается Steam Deck и ROG Ally, их заводская максимальная емкость составляет 512 ГБ.

FireCuda 520N физически короче, чем доступные твердотельные накопители M.2 2280. Четыре цифры, следующие после "M.2", соответствуют ширине и длине накопителя. Например, традиционный твердотельный накопитель M.2 2280 имеет ширину 22 мм и длину 80 мм, а твердотельные накопители M.2 2230 - ширину 22 мм и длину 30 мм.

На самом деле вы можете модифицировать консоль Steam Deck для установки SSD большего размера, но Valve предупреждает, что вы можете столкнуться с проблемами, если пойдете по этому пути. Вместо этого производители накопителей начали демонстрировать более компактный форм-фактор M.2 2230, который набирает популярность вместе с игровыми портативными компьютерами.

Новые SSD FireCuda 520N от Seagate это более компактные варианты стандартной серии FireCuda 520. Как и его старший брат, FireCuda 520N использует шину PCI Express 4.0 для обеспечения скорости последовательного чтения и записи до 4800 МБ/с для модели емкостью 1 ТБ и 5000 МБ/с для модели емкостью 2 ТБ.

Seagate не вдается в подробности, но для справки: полноразмерный FireCuda 520 рассчитан на скорость до 4850 МБ/с для последовательного чтения и 4750 МБ/с для последовательной записи, в то время как модель емкостью 2 ТБ может похвастаться до 5000 МБ/с при чтении и 4850 МБ/с при записи. Мы подозреваем, что отдельные показатели чтения и записи у FireCuda 520N схожи.

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FireCuda 520N предлагается на Amazon по цене 110 долларов за модель емкостью 1 ТБ и 190 долларов за модель емкостью 2 ТБ. Однако Seagate придется снизить цену, чтобы конкурировать с другими твердотельными накопителями M.2 2230. С этой целью нетрудно найти твердотельные накопители M.2 2230 емкостью 1 ТБ за 90 долларов, включая Corsair MP600 Mini, Sabrent Rocket 2230 и ADATA Legend 820, все со схожими номинальными характеристиками скорости.