Это говорит о том, что Minecraft по-прежнему набирает популярность благодаря множеству игроков, как новых, так и старых.

В 2009 году Minecraft был создан ныне отлучённым от церкви Маркусом "Нотчем" Перссоном, что привело к созданию игровой студии Mojang. Спустя примерно пять лет и 54 миллиона проданых копий игры Microsoft решила купить Mojang за 2,5 миллиарда долларов, что в одночасье сделало Нотча, ведущего акционера Mojang миллиардером. В дальнейшем он покинул Mojang и вообще отдалился от экосистем Minecraft и Microsoft.

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После покупки Minecraft компанией Microsoft популярность игры резко возросла. По последним оценкам команды Minecraft, в среднем за день убивают 15 миллионов скелетов, изготавливают 8,8 миллиона кирок и проезжают 915 км верхом на свиньях.

Каждый год команда Minecraft проводит Minecraft Live, а вместе с ним и голосование, где игроки могут проголосовать за нового моба которого они хотели бы видеть в игре в будущем обновлении. В этом году победу одержал броненосец, но эта традиция раздражает некоторых игроков. Была подана петиция с просьбой не только остановить голосование, но и добавлять больше мобов и контента каждый год. Цель этой петиции - 1 миллион подписей.

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