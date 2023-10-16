34 кадра в секунду выдает AMD RX 7900 XTX

Новая игра Lords of the Fallen вышла на ПК и консолях. К сожалению, она работает очень плохо и выглядит тоже так же. Журналисты протестировали игру на нескольких высокопроизводительных видеокартах NVIDIA и AMD и получили неутешительные результаты. Испытательный стенд был оснащен процессором Intel Core i9-13900K в сочетании с памятью DDR5-6000 CL37 и процессором Corsair RM1000E. Чтобы собрать все это вместе, был использован процессорный кулер Lian Li Galahad 360 мм и ASUS ROG Maximus Z790 Hero.

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В разрешении 4K Ultra (без масштабирования) NVIDIA GeForce RTX 4090 показывает в среднем 48,8 fps. Самый быстрый графический процессор AMD, Radeon RX 7900 XTX, выдает в среднем 34 fps.

Графики времени кадра GeForce RTX 4090 и Radeon RX 7900 XTX более или менее идентичны в 4K Ultra. Обе видеокарты страдают от периодических микро-заиканий, из-за которых в игру невозможно играть. Lords on the Fallen использует Unreal Engine 5 с трассировкой лучей. Игра имеет программное глобальное освещение Lumen и Nanite для увеличения уровня детализации и тесселяции. К сожалению игра выглядит едва ли лучше, чем ремастер Dark Souls вышедший несколько лет назад.

Топовые графические процессоры работают стабильно при разрешении 1440p, но не могут отображать 100 fps при настройке качества "Ультра". GeForce RTX 4090 набирает в среднем 85 fps при минимуме 70. Radeon RX 7900 XTX имеет средний показатель чуть более 60 fps при минимуме 55. RX 7900 XT регистрирует в среднем 53 fps и минимум 46,5 fps.

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Radeon RX 7900 XTX предлагает самую плавную производительность, за ней следует RTX 4090.