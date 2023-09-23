Пониженное напряжение уменьшающее энергопотребление на 40%, снизило производительность в ряде игр в среднем всего на 9%.

Видеокартой подвергшейся этой настройке была Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC. Это довольно энергоемкий образец, его TDP по умолчанию составляет 286 Вт. Для сравнения, эталонная модель AMD будет иметь TDP 263 Вт. В каком-то смысле это само по себе иллюстрирует значительное увеличение мощности, которое сделано ради маркетинга для минимального прироста тактовой частоты/производительности графического процессора.

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Графики Techtesters показывают, что Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC имеет "проблему" с высоким энергопотреблением, но специалисты канала решили сократить потребление за счет понижения напряжения/ограничения мощности примерно до 200 Вт. После внесения изменений ютуберы оценили видеокарту с помощью нескольких игр и показателей системы.

Выше на графике вы видете, что показатели производительности до и после даунвольтинга совсем не пугают. Возможно, если вы играете в Starfield или MSFS, вы возможно захотите отменить это пониженное напряжение для игровой сессии, но во многих других играх разница незначительна.

Также важно показать, как Gigabyte Radeon RX 7800 XT Gaming OC, работающая на мощности 200 Вт, конкурирует с GeForce RTX 4070 (см. выше). В том же наборе из 11 игр производительность у обоих карт примерно одинаковая.

При новом TDP 200 Вт модифицированная RX 7800 XT потребляла такое же количество энергии, что и RTX 4070 во время игр. Интересно, что даже после такого значительного снижения энергопотребления RX 7800 XT остается конкурентоспособным.

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