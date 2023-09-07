Эти данные получены из последнего отчета о поставках компании Jon Peddie Research.

Исторически сложилось так, что поставки видеокарт во втором квартале в среднем последовательно снижались на 9,7% за последние 10 лет. Однако во втором квартале 2023 года аудит JPR выявил неожиданный рост на 2,9%, что является довольно большим отклонением от нормы.

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"Устойчивость второго квартала оказалась лучше, чем прогнозировалось, поскольку старые запасы похоже наконец распроданы, а некоторые поставщики плат предлагали более низкие цены. Спрос показывает, что рынок видеокарт по-прежнему здоров и динамичен. Новые игры, наиболее примечательной из которых является Starfield, стимулируют спрос на свежие графические процесоры, которые смогут использовать все возможности этих игр. Похоже, что третий квартал тоже будет позитивным, это очень обнадеживает индустрию ПК в целом", - сообщил доктор Джон Педди, президент JPR.

Что касается распределения доли рынка, NVIDIA находится далеко впереди с долей рынка 80%. Это меньше, чем 84% в предыдущем квартале, но выше, чем 78% в том же квартале год назад.

Тем временем AMD претендует на 17% рынка. Это больше, чем 12% в предыдущем квартале, но меньше, чем 20% год назад.

Наконец, согласно отчету JPR, Intel до сих пор не завоевала значительную часть рынка видеокарт и ее доля в 4% по сравнению с прошлым кварталом сократилась вдвое до 2%. Мы можем только предполагать, но похоже, что появление более доступных моделей графических процессоров как от AMD, так и от NVIDIA, немного уменьшило долю рынка Intel Arc A770 и A750. Будет интересно, какое влияние Battlemage окажет на продажи Intel.