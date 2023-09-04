Однако компания заявляет, что беспокоиться не о чем, поскольку она предлагает два варианта программ на его место.

Поскольку Microsoft на протяжении многих лет обновляла свою ОС Windows, некоторые функции устарели или просто отошли на второй план в пользу более новых опций. Совсем недавно пользователи, перешедшие с Windows 10 на Windows 11, увидели ряд изменений в своем пользовательском интерфейсе, например, Cortana больше не включается в первый процесс загрузки или не закрепляется на панели задач. Теперь технологический гигант отказывается Microsoft WordPad.

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Microsoft заявляет, что WordPad больше не будет получать обновления и в конечном итоге будет полностью удален из будущих выпусков Windows. Для тех, кто все еще использует программное обеспечение, есть множество вариантов его замены. Microsoft предлагает перейти либо на Microsoft Word, либо на бесплатный Microsoft Notepad для тех, кто не хочет тратить деньги.

Wordpad был впервые представлен в составе Windows 95 почти 30 лет назад. С тех пор Microsoft добавила более знакомый Блокнот, который наконец получил несколько новых обновлений. Недавно в Блокнот была добавлена возможность открывать несколько вкладок в одном сеансе. Будущие обновления включают функцию автосохранения и возможность восстанавливать ранее открытые вкладки, а также несохраненный контент и изменения на этих открытых вкладках.

Еще одна функция, которая получит обновление в ближайшем будущем, - это инструмент Microsoft Snipping Tool. Компания объявила, что "представляет комбинированную панель захвата, упрощающую переключение между созданием снимков экрана и записью экрана без необходимости открывать приложение". Это можно сделать, нажав Print Screen или Win + Shift + S на клавиатуре. Пользователи также обнаружат, что нажатие Win + Shift + R откроет панель захвата для записи.



