Размеры Mini IT13 от GEECOM составляют 117 × 112 × 49,2 мм, что делает его таким же маленьким, как классические системы Intel NUC.

Несмотря на свой компактный размер, он может быть оснащен 14-ядерным процессором Intel Core i9-13900H, ориентированным на мобильные устройства (6P+8E ядер, 20 потоков, до 5,40 ГГц, 24 МБ кэш-памяти, 45 Вт), который поставляется со встроенным графическим процессором Xe-LP с повышенной производительностью (96 EU или 768 потоковых процессоров с частотой до 1,50 ГГц).

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Чтобы поддерживать стабильную производительность процессора и избегать перегрева и падения производительности даже при значительных нагрузках, в системе используется вентиляторный кулер, который производит шум до 43,6 дБА, так что машина, мягко говоря, не совсем шепчет.

Компактный ПК поддерживает до 64 ГБ памяти DDR4 через два модуля SODIMM: M.2-2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 и твердотельный накопитель M.2-2242 с интерфейсом SATA, а также дополнительный 2,5-дюймовый жесткий диск или твердотельный накопитель для дополнительных возможностей.

Что касается возможностей подключения, GEEKOM Mini IT13 поставляется с модулем Wi-Fi 6E+ Bluetooth 5.2, портом 2,5 GbE, двумя разъемами USB4, тремя портами USB 3.2 Gen2, одним разъемом USB 2.0 Type-A, двумя выходами HDMI 2.0 (в дополнение к двум DP, поддерживаемым через USB4), устройству чтения карт SD и аудиоразъему TRRS для наушников.

Хотя в GEECOM об этом прямо не упоминается, порты USB4 потенциально позволяют подключить внешнюю видеокарту в корпусе eGFX и сделать Mini IT13 вполне приличным игровым ПК. Между тем, даже без внешней видеокарты устройство может поддерживать до четырех дисплеев одновременно.

Интересно, что GEECOM IT13 стоит совсем недорого. Самую дешевую версию с Core i5-13500H, 16 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем на 512 ГБ можно приобрести за 499 долларов, а самую дорогую модель с Core i9-13900H, 32 ГБ памяти и 2 ТБ твердотельного накопителя - за 789 долларов.