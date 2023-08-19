Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Intel Arc A750 теперь до 45 % быстрее в играх DX11 из-за новых драйверов
включая GTA Online, CS2 и Apex Legends

реклама

Intel существенно улучшила свои графические драйверы Arc с момента запуска оборудования в прошлом году. Многие старые игры DX11, в которые ранее нельзя было комфортно играть, теперь работают наравне со своими соперниками на GeForce и Radeon. В сообщении в блоге производитель чипов подробно описал различные оптимизации драйверов, внесенные для устаревших игр. Популярные киберспортивные игры, такие как Overwatch 2, GTA Online и Counter-Strike 2, в разрешении 1080p стали быстрее на 33%.

реклама

Тестовая система включала Core i5-13400F в паре с Arc A750 8 ГБ Limited Edition, а также 32 ГБ (4x8 ГБ) памяти DDR5 4800 МТ/с CL36 на ASUS ROG Maximus Z790 Hero. Графические драйверы Arc 3490 сравнивались с последней версией.

Как видете, почти каждая игра показала двузначный прирост производительности, при этом пять самых популярных киберспортивных игр показали рост более чем на 20%, во главе с Overwatch с ростом на 45%.

После этого обновления большинство игр в среднем показывают 150 кадров в секунду или больше. GTA Online - самая медленная, со средними и минимальными значениями 66 FPS и 84 FPS соответственно. Это очень конкурентоспособные цифры для графического процессора стоимостью 200 долларов или ниже.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel arc a750
рекомендации
4070 Ti MSI Gaming за копейки - надо брать
4080 почти за 100тр в Регарде
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

GUNNIR выпустила новую видеокарту Intel Arc A750 Index
Intel Arc A750 на 30% быстрее RTX 3060 в трассировке лучей с использованием Embree API
GUNNIR выпустила специальную версию видеокарт Arc A750 Photon
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В прямом эфире украинского ТВ офицер ВСУ Серган заявил, что Украина проигрывает России
41
FT: Российские ракеты нацелились на аэродромы, где хранят ракеты дальнего действия и бомбардировщики
21
Сухогруз из украинского порта приблизился к Турции вопреки российской блокаде
27
Первые обзоры ролевой игры Starfield должны появиться до конца августа
1
Механик-водитель «Турист» поделился впечатлениями от нового танка Т-90М
10
"Истребитель Леопардов" - Усовершенствованный ударный вертолет Ка-52М впервые показали открыто
2
Благодаря "НАТОвскому калибру" в 155-мм новая версия САУ Мста-С может бить на 30% дальше
19
Российская ракета РВВ-МД2 для истребителей Су-57 и Су-35 сильно встревожила немецких аналитиков
2
Российские инженеры отремонтировали упавший возле Артёмовска Ми-28 и вернули вертолёт на базу
2
Украинские танкисты восхищены немецким Leopard 1A5 и считают его намного лучше советского Т-72
9
Intel Arc A770 догоняет RTX 4060 Ti по скорости генерации в форке Stable Diffusion web UI с OpenVINO
+
По сообщению Reuters США одобрили поставки Украине F-16 из Дании и Нидерландов
1
Новый трейлер Phantom Liberty к ролевому экшену Cyberpunk 2077 будет представлен на церемонии открытия gamescom 2023
1
Инсайдеры назвали 66 смартфонов Xiaomi, которые точно получат прошивку MIUI 15 на Android 14
5
Заправщик нового поколения JetZero начали разрабатывать ВВС США
+
Boeing модифицирует MD-90 для полетов с экспериментальным крылом
+
Армия РФ в СВО получит малозаметный ударный дрон «Сюрприз» с двумя 82-мм минами на борту
+
Бойцы Министерства Обороны поблагодарили инструкторов ЧВК Вагнер за переданный боевой опыт
+
Frore Systems представила внешнее хранилище SSD на 64 ТБ с новаторским ульразвуковым кулером
1
AMD готовит Linux драйверы для интегрированной графики GFX 11.5 процессоров Ryzen 8000
1

Популярные статьи

Тайвань завершил испытания ракеты способной уничтожить военные базы НОАК на материковой части Китая
6
Россия разрабатывает новейший стратегический ракетоносец-невидимку ПАК ДА "Посланник"
8
Какие процессоры у меня были за последние 25 лет, и что бы я купил сегодня для игрового компьютера
53
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Август)
22
Vanquish: скорострельный шутер от Синдзи Миками
2
ТОП-6 инструментов ИИ, которые помогут в работе
1
PGML "Raptor": как иорданцы улучшили самый совершенный гранатомёт в своём арсенале
+
Полный список российских банков, что находятся под санкциями в августе 2023 года
3
Коротко о GPU Busy — новой метрике игровой производительности
5
Защитник РВСН: Машина дистанционного разминирования "Листва" получит более мощную СВЧ-пушку
2

Сейчас обсуждают

Grotlon
22:48
Не важно, социализм или капитализм, образованный человек не хочет заводить детей. Особенно в современной культуре, когда у тебя минимум прав и максимум обязанностей. Не многие готовы угробить свою жиз...
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
REY_B_
22:47
Какое? Вон из под Эрдогана достаточно стул выдернуть... А Байдена на мороженке развести....
BILD: У властей Украины есть три сценария действий в сложившейся ситуации
VRoman
22:34
Это уже по вашей специальности, доктор. Можете начинать с любой части тела по вашему вкусу
Популярная ролевая игра Path of Exile получила крупное дополнение «Испытание предков» с массой нововведений
AlextraZ
22:33
Ну и какой в этом профит для разработчика?
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
hiveliberty
22:32
Сказал какой-то испанец своей малехонькой и сильно зависимой страны...)
Боррель назвал Россию экономическим карликом с атомной бомбой
AlextraZ
22:32
Давай я банк ограблю, и скажу что это не я? Это так работает?
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
VRoman
22:32
Они и так свиньями были когда нахрюкаются, а теперь свиньями навсегда и останутся.
Популярная ролевая игра Path of Exile получила крупное дополнение «Испытание предков» с массой нововведений
AlextraZ
22:30
А что мешало ему "опровергнуть" если бы он и был эмпресс? Или каким он образом опроверг? Сказал "это не я"?)
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
Sash33
22:28
Вы недальновидны, сударь. Это пока ещё что-то где-то. Когда всё станет совсем плохо, навесят ярлыков, будут презирать (в том числе потомков) и будут гнать отовсюду ссаными тряпками, как прокажённых. А...
25% взрослых в РФ не имеют детей — в причинах указываются недостаточные доходы и отсутствие жилья
AlextraZ
22:27
Меня их отношения вообще не колышат. Но блин, кто-то реально думал что эмпресс это 20 летняя девка? Вы наверное и в деда мороза верите до сих пор?
SKIDROW раскрыли личность EMPRESS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем