включая GTA Online, CS2 и Apex Legends

Intel существенно улучшила свои графические драйверы Arc с момента запуска оборудования в прошлом году. Многие старые игры DX11, в которые ранее нельзя было комфортно играть, теперь работают наравне со своими соперниками на GeForce и Radeon. В сообщении в блоге производитель чипов подробно описал различные оптимизации драйверов, внесенные для устаревших игр. Популярные киберспортивные игры, такие как Overwatch 2, GTA Online и Counter-Strike 2, в разрешении 1080p стали быстрее на 33%.

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Тестовая система включала Core i5-13400F в паре с Arc A750 8 ГБ Limited Edition, а также 32 ГБ (4x8 ГБ) памяти DDR5 4800 МТ/с CL36 на ASUS ROG Maximus Z790 Hero. Графические драйверы Arc 3490 сравнивались с последней версией.

Как видете, почти каждая игра показала двузначный прирост производительности, при этом пять самых популярных киберспортивных игр показали рост более чем на 20%, во главе с Overwatch с ростом на 45%.

После этого обновления большинство игр в среднем показывают 150 кадров в секунду или больше. GTA Online - самая медленная, со средними и минимальными значениями 66 FPS и 84 FPS соответственно. Это очень конкурентоспособные цифры для графического процессора стоимостью 200 долларов или ниже.