по сравнению с iPhone, испытывающим трудности в этой ситуации.

В сообщении Weibo Луи Ли Цзе, китайский президент OnePlus рассказал, что владельцы Ace 2 Pro смогут насладиться новой технологией отображения под названием Rain Water Touch, благодаря которой пользователи избавляются от старой проблемы ошибок ввода при использовании сенсорных экранов мокрыми пальцами. В том же посте Ли также поделился видео, показывающим, как новая технология конкурирует с телефоном похожим на iPhone 14-й серии. Ace 2 Pro отлично справляется со сценариями блокировки экрана, телефонного звонка и редактирования фотографий, в то время как iPhone (как и большинство других телефонов, если уж на то пошло) либо изо всех сил пытался выполнить те же задачи, либо требовал гораздо больше времени для выполнения тех же задач. С другой стороны, этот симулятор дождя выглядит просто замечательно.

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Технология Rain Water Touch может быть полезна в таких ситуациях, как контроль ваших медиа во время тренировки или уберечь вас от потери важного текста в результате попадания случайной капли воды. Для тех из вас, кто думает, что наконец, вы сможете использовать телефон в душе, подумайте еще раз - для этого устройства еще нет рейтинга IP.

Ace 2 Pro выйдет в Китае на следующей неделе (цена пока неизвестна). Он оснащен большим объемом оперативной памяти DDR5X в 24 ГБ и внутренней памятью UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ в сочетании с мощным и эффективным процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Китайский рынок, по крайней мере, сможет получить технологию зарядки SuperVooC мощностью 150 Вт с заявленным временем от 0 до 100% всего за 17 минут.