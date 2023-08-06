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Microsoft предупреждает об угрозах кибербезопасности на спортивных мероприятиях

В отчете Microsoft говорится, что угрозы кибербезопасности для спортивных мероприятий и их мест проведения "разнообразны и сложны" и могут привести к утечке данных, атаке беспилотников и нарушению работы критической инфраструктуры.
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Еще более тревожным является то, что "не существует двух известных спортивных мероприятий с одинаковым профилем киберрисков", и что злоумышленникам может понадобиться информация о спортсменах, информация об обслуживающем персонале, компрометация устройств в точках продаж, устройств посетителей и многое другое.

Независимо от того, что нужно злоумышленнику, каждое событие отличается в зависимости от местоположения, демографических данных участников, размера и состава. Это видно из работы Агентства по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA) на Суперкубке LVII 2023 года, где региональная команда обеспечивала поддержку мероприятия вместе с Министерством внутренней безопасности. В эти усилия была включена подготовка к широкому кругу вопросов, таких как рассмотрение кибератак или атак беспилотников по  критической инфраструктуре, и все это помогло укрепить "физическую, кибер- и химическую безопасность и возможность  поддержания связи в чрезвычайных ситуациях".

Что касается усилий Microsoft в этой области, компания отслеживала 45 организаций, участвующих в инфраструктуре турниров, со 100 000 устройств, которые имели 634,6 миллиона попыток аутентификации. В среднем это составляет около 6340 попыток на устройство, что является приличным количеством, учитывая, что это среднее значение для всех устройств, но следует учитывать, что некоторые устройства, которые являются более важными, подвергались большей нагрузке, чем другие.

В конце концов, безопасность крупных спортивных мероприятий - это сложная и развивающаяся отрасль, которая распространяется и на киберпространство. Учитывая политические или финансовые мотивы злоумышленников и различную среду для каждого события это непростая борьба. Однако при надлежащем обеспечении безопасности и поддержке со стороны Microsoft и других организаций многие факторы риска можно смягчить.

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