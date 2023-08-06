Последнее обновление открывает доступ Embree и остальных инструментов oneAPI к семейству графических процессоров Arc.

Библиотека Embree, ранее использовавшаяся для ускорения трассировки лучей на многоядерных процессорах, теперь доступна в популярных инструментах рендеринга, таких как V-Ray, MoonRay, Maxon Cinema 4D и т. д.

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Arc A750 сравнивался с NVIDIA RTX 3060 в трассировщике пути Chameleon RT с использованием Embree, NVIDIA OptiX и Vulkan. A750 до 30% быстрее, чем RTX 3060, в трассировщике пути с открытым исходным кодом. Карта GeForce, работающая на Vulkan, близка к графическому процессору Arc с Embree, но последний выигрывает четыре из девяти тестов.

RTX 3060 немного быстрее, используя Vulkan в других тестах, но разница, вероятно, сократится с будущими обновлениями. Самое лучшее в Embree 4.2 - обратная совместимость, позволяющая поддерживать предыдущие API. Популярный инструмент рендеринга Blender может ускорить трассировку лучей с помощью одного API на нескольких графических процессорах Intel, объединив Embree и Open Image Denoise.