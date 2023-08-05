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Этот релиз немного необычен; обычно пакеты графических драйверов Intel поставляются в виде полных выпусков с сертификацией WHQL. Этот драйвер, является бета-версией, которую Intel выпустила специально для добавления поддержки "Game On" для Baldur's Gate 3, и это в основном все. В примечаниях к выпуску нового пакета драйверов не упоминаются какие-либо другие исправленные ошибки или оптимизации.
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Мы ожидаем, что Baldur's Gate 3 будет хорошо работать на графических процессорах Arc A7; рекомендуемые карты для плавного игрового процесса - GeForce RTX 2060 SUPER и Radeon RX 5700 XT, обе из которых немного отстают от видеокарт Intel Arc A750 и A770 по производительности в большинстве игр, особенно в тех, где Intel приложила усилия для оптимизации драйверов.
В частности, 16-гигабайтная модель Arc A770 могла бы найти возможность по-настоящему проявить свою производительность, поскольку некоторые среды в Baldur's Gate 3 очень велики и чрезвычайно детализированы, а вокруг перемещается множество персонажей.
Если вы хотите поиграть в Baldur's Gate 3 с помощью видеокарты Arc, убедитесь, что вы установили этот последний драйвер.