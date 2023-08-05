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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Intel опережает AMD и NVIDIA в выпуске драйверов GPU оптимизированных для Baldur's Gate 3
Мы не слышали каких-либо жалоб на BG3 на видеокартах Intel Arc Alchemist, но мы уверены, что она работает еще лучше при использовании нового драйвера Intel Arc & Iris Xe Graphics BETA, выпущенного специально для игры.

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Этот релиз немного необычен; обычно пакеты графических драйверов Intel поставляются в виде полных выпусков с сертификацией WHQL. Этот драйвер, является бета-версией, которую Intel выпустила специально для добавления поддержки "Game On" для Baldur's Gate 3, и это в основном все. В примечаниях к выпуску нового пакета драйверов не упоминаются какие-либо другие исправленные ошибки или оптимизации.

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Мы ожидаем, что Baldur's Gate 3 будет хорошо работать на графических процессорах Arc A7; рекомендуемые карты для плавного игрового процесса - GeForce RTX 2060 SUPER и Radeon RX 5700 XT, обе из которых немного отстают от видеокарт Intel Arc A750 и A770 по производительности в большинстве игр, особенно в тех, где Intel приложила усилия для оптимизации драйверов.

В частности, 16-гигабайтная модель Arc A770 могла бы найти  возможность по-настоящему проявить свою производительность, поскольку некоторые среды в Baldur's Gate 3 очень велики и чрезвычайно детализированы, а вокруг перемещается множество персонажей. 

Если вы хотите поиграть в Baldur's Gate 3 с помощью видеокарты Arc, убедитесь, что вы установили этот последний драйвер.

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