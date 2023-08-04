Его результат теста OpenCL 82 992 балла. Это недалеко от результатов для Arc A750; он также примерно на одном уровне с Radeon RX 7600 и близок к GeForce RTX 3060.

Упомянутая карта имеет 8 ГБ встроенной памяти и 384 вычислительных блока. Это ровно три четверти того, что имеет Arc A770. Другими словами это урезанный A750. Из этого теста невозможно сказать, какую скорость памяти Intel использует на карте, но наличие 8 ГБ видеопамяти означает, что она вероятно сохраняет 256-битную шину памяти A750 и A770, поэтому она может иметь ту же самую впечатляющая пропускная способность памяти 512 ГБ/с, как у более крупных графических процессоров.

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Эта утечка произошла сразу после того, как два новых мобильных графических процессора Arc появились на веб-сайте Intel без каких-либо предупреждений. Эти GPU также относятся к семейству Arc 5, а именно Arc A530M и Arc A570M. Arc 5 уже запущена на мобильных устройствах; Arc A550M уже давно используется в нескольких ноутбуках.

Arc A570M - это точно такой же графический процессор, как и A550M, только с повышенным TDP с 60 Вт до диапазона от 75 до 90 Вт. Это дает увеличение тактовой частоты графического процессора с 900 МГц до 1300 МГц.

Между тем, Arc A530M - это меньший графический процессор со 192 EU вместо 256. Он работает на частоте до 1,3 ГГц, а также имеет более высокий диапазон мощности, чем A550M, от 65 Вт до 95 Вт. Несмотря на то, что название подразумевает более низкую производительность, мы ожидаем, что A530M будет работать так же или, возможно, даже быстрее, чем A550M, благодаря более высокой тактовой частоте.

Videocardz были первыми, кто заметил A530M и A570M; новые графические процессоры были упомянуты в драйвере Arc. Неясно, какой именно чип могут использовать эти SKU. Учитывая спецификации, они слишком велики для чипа ACM-G11 A380, но они должны быть сильно урезаны по сравнению с ACM-G10. Возможно, эти карты основаны на более новом процессоре ACM-G12, который мы впервые увидели в Arc Pro A60 и A60M.

В любом случае, в базе данных Intel Arc окно запуска Arc A530M и A570M указано как "3 квартал 23 года", поэтому ожидайте, что эти новые мобильные компоненты среднего класса начнут появляться в ноутбуках со дня на день.