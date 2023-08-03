Сейчас в моде генеративный ИИ, и Google сообщает во внутреннем меморандуме, что собирается внедрить эту технологию и в Google Assistant. Однако эта попытка неожиданно началась с серии увольнений.

Генеративный ИИ какое-то время был на втором плане, но его популярность резко возросла после того, как Microsoft продемонстрировала интеграцию ChatGPT в Bing. OpenAI, компания, создавшая ChatGPT, изначально заявила, что эти модели слишком опасны для публичного обнародования, потому что они могут очень убедительно лгать.

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Новый отчет от Axios показывает, что сервис Google Assistant претерпевает серьезные изменения. Во внутреннем электронном письме Google объясняет, что интеграция больших языковых моделей (LLM) улучшит Assistant. Неясно, что это значит, но все существующие голосовые помощники нуждаются в обновлении. Эти сервисы часто сбивают с толку небольшие различия в формулировках, и это именно то, в чем хорош генеративный ИИ, обработавший большое количество данных, чтобы лучше понять язык.

Google будет непросто превратить LLM в надежного голосового помощника, но работа уже началась. Согласно электронному письму, большая часть которого касается кадровых вопросов, часть команды Assistant уже начала интегрировать LLM с мобильной версией Google Assistant. Большинство современных смартфонов имеют специальное оборудование для обработки ИИ, которое может упростить эту работу. Чипы Tensor ARM от Google в устройствах Pixel ориентированы на выполнение рабочих нагрузок машинного обучения.

Google также отмечает, "небольшое количество" сотрудников в командах Assistant. Сообщается, что это число исчисляется десятками, но у Google есть тысячи людей, работающих над Assistant во всех его воплощениях. Нет никаких указаний на то, когда мы увидим этот новый помощник с поддержкой ИИ, но компания быстро предложила бета-версии других генеративных продуктов ИИ.