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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
RTX 4070 Ti стала самой популярная картой RTX для настольных ПК геймеров steam в июне
GeForce RTX 4060 самая востребованная мобильная видеокарта

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Последний обзор оборудования Steam показывает, что графический процессор для ноутбуков GeForce RTX 4060 является самым популярным графическим процессором для мобильных устройств, доля которого с апреля неуклонно растет.  Доля мобильной версии RTX 4050 в июне также увеличилась на 0,16%.

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В настольном сегменте GeForce GTX 1660 был самым популярным графическим процессором, доля которого в июне увеличилась примерно на 2%. AMD Radeon RX 6750 XT стал вторым по популярности графическим процессором для настольных ПК с долей выросшей на 0,19%. GeForce RTX 4070 Ti была самой популярной картой RTX для настольных ПК, увеличив долю рынка на 0,16%.

GeForce RTX 4070 и RTX 4090 были следующими двумя самыми популярными графическими процессорами среди геймеров Steam в июне, а RTX 4080 стала наименее популярной картой Lovelace. У AMD Radeon RX 6650 XT и 6800 XT были самыми востребованными видеокартами.

В сегменте Windows процессоры AMD и Intel борются без каких-либо устойчивых изменений. AMD контролирует 32% рынка, как и в начале года. На долю Intel приходится оставшиеся 68%. В сегменте Linux AMD имеет долю рынка 67% на конец июня. Team Red уже довольно давно медленно, но последовательно завоевывает рынок процессоров Linux. Результаты говорят сами за себя.


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