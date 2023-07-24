Утечки появились в базе данных результатов PugetBench от Puget Systems, и хотя в спецификациях системы есть несколько интересных деталей, сами по себе фактические результаты тестов неинформативны. Это связано с тем, что результаты относятся к тесту Agisoft Metashape, который в основном отражает работу графического процессора.

Более примечательно то, что AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX имеет 64 ядра и к нему подключаются до восьми 32-гигабайтных модулей DIMM DDR5-5600 MT/s, что дает в общей сложности 256 ГБ памяти по крайней мере на четырех, но вероятно на восьми каналах памяти.

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Ключевое различие между ЦП Ryzen Threadripper PRO и серверным ЦП AMD EPYC заключается в том, что Threadripper предназначены в первую очередь для работы клиентской системы с одним сокетом. Это означает, что их платформа, известная как WRX80, включает набор микросхем который расширяет системный ввод-вывод. Конкретная платформа, на которой тестировались эти микросхемы Threadripper PRO известна как Boulder Gulch.

Если вы хотите собрать 24-, 32-, 48- или 64-ядерную систему Zen 4, вам стоит начать налаживать контакты с поставщиками профессиональных систем (например Puget Systems). Серия Ryzen Threadripper Pro 5000 на базе Zen 3 была первоначально представлена в марте 2022 года и не была доступна в продаже до конца августа. Мы ожидаем аналогичную схему поставок новых чипов с премьерой в сентябре и возможного появления в продаже в середине следующего года.