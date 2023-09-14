Популярный движок для видеоигр Unity вносит большие изменения в свою структуру ценообразования, что вызывает разочарование среди разработчиков.

Владельцы Unity решили изменить свою структуру ценообразования, это вызвало большое огорчение среди разработчиков игр. Во вторник Unity объявила, что с 1 января 2024 года будет внедрена схема ценообразования с оплатой за загрузку, которая будет взимать с разработчиков фиксированную плату за каждый раз, когда устанавливается игра, использующая программное обеспечение Unity.

“Мы вводим плату за время выполнения Unity, которая зависит от каждого раза, когда конечный пользователь загружает соответствующую требованиям игру”, - сообщила компания в своем блоге. “Мы выбрали это, потому что при каждой загрузке игры также устанавливается среда выполнения Unity. Также мы считаем, что плата за первоначальную установку позволяет создателям сохранять постоянную финансовую прибыль от участия игроков, в отличие от доли дохода ”.

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По новым правилам, прежде чем с игры будут взиматься новые сборы, она должна соответствовать определенному порогу дохода и загрузки, который меняется в зависимости от того, за какой уровень подписки Unity платит разработчик. Сборы разбиты в зависимости от того где приобретается игра, таким образом игра, купленная в США или в Великобритании, оценивается более высоко нежели в странах где рынок развивается (например, в таких как Индия или Китай).

Эти изменения вступают в силу 1 января 2024 года. Разработчики были обеспокоены тем, что с этой даты на них обрушатся огромные счета, но Unity ясно дала понять, что, хотя она будет учитывать предыдущие продажи и загрузки игры, она будет взимать плату с разработчиков только в зависимости от активности после этой даты. Так, например, если у вас, персонального подписчика Unity, есть игра, которая принесла 200 000 долларов и была скачана 200 000 раз к 1 января, с вас будут взиматься новые сборы, но только за любые загрузки, сделанные после 1 января. Если вы продадите только одну копию своей игры за январь 2024 года, вы должны Unity всего 20 центов.

Особого внимания заслуживает тот факт, что Unity оценивает эти сборы на основе количества установок игры, не принимая во внимание многие причины, законные или незаконные, по которым игра может быть установлена несколько раз без нескольких покупок. После того, как игра достигнет порога выручки, если ее загрузки значительно превысят ее доход, разработчику придется заплатить. Эти новые сборы потенциально влияют на пиратские игры, демоверсии, игры, загружаемые на несколько устройств, и игры, предлагаемые по подписке, такой как Game Pass.

Разработчики также отметили, что Unity внедряет эту новую структуру оплаты в дополнение к взиманию ежегодной абонентской платы, одновременно удаляя более дешевые уровни и переводя разработчиков на более высокие и дорогие. В сегодняшнем анонсе также была новость о том, что Unity больше не будет предлагать уровень подписки Unity Plus.

Подписка на Unity Plus стоила около 400 долларов в год. Однако по истечении этого года, само собой разумеется, что бывшим пользователям Plus придется платить по новому тарифу Pro, который в настоящее время составляет более 2000 долларов в год.

Достаточно сказать, что разработчики игр крайне недовольны этой новостью. Многие потеряли веру в Unity как в партнера или боятся потерять те небольшие деньги, которые они зарабатывают при и без того мизерной прибыли разработчиков, которые не являются крупными издателями, такими как EA, Ubisoft или Activision Blizzard.